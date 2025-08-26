Los 5 últimos juegos de conducción 2025 acaban de lanzarse, ¡debes intentarlo!

VIVA – En 2025 todavía tiene muchas sorpresas para los amantes de los juegos de carreras. Aunque ha entrado en la segunda mitad de este año, varios títulos grandes e interesantes todavía están esperando ser lanzados. Desde simulaciones realistas hasta juegos casuales llenos de personajes, hay varias opciones que están listas para satisfacer a los ventiladores de automóviles digitales.

Leer también: Prabowo construirá 66 hospitales en la isla 3T, el objetivo se completa a fines de 2026



Este artículo resume los cinco juegos de carreras más esperados, completos con características únicas y lanzamientos estimados, resumidos por Viva de Caricutas Martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: La reacción de Azka Corbuzier cuando descubrió que su madre estaba vendiendo hielo de su dinero



1. Arcade de iracing

Iracing Arcade está presente como una versión más ligera del simulador de carreras profesional Iracing. Este juego presenta un auto y pista con licencia, pero con un juego visual y casual más juguetón. Los jugadores pueden disfrutar de la sensación de carreras sin una alta presión competitiva, por lo que es una opción ideal para aquellos que desean una experiencia de carreras agradable. El plan, este juego se lanzará en el otoño de 2025.

Leer también: Advertencia de Microsoft Boss sobre despidos, la IA puede cambiar el trabajo rápidamente, pero muchas personas no están listas



2. Sobre la colina

Este juego ofrece una experiencia fuera de carretera relajada, pero aún desafiante. Desarrollado por el mismo equipo que Art of Rally, Over the Hill destaca la cálida aventura cooperativa con una pista difícil que los jugadores deben superar. Aunque la fecha de lanzamiento definitivamente aún no se anuncia, se espera que este juego esté presente antes de finales de 2025, proporcionando una experiencia diferente al juego de carreras convencional.

3. NASCAR 25

NASCAR 25 es el sucesor del clásico juego de carreras estadounidense, que trae una verdadera simulación de NASCAR a una consola y PC. Este juego ofrece en el modo profesional profundo y experiencia realista de carreras. La versión de la consola está programada para su lanzamiento el 14 de octubre de 2025, mientras que la versión de PC seguirá. Este juego se anticipa alto porque conlleva un enfoque moderno mientras respeta la tradición de las carreras de NASCAR.

4. Tokio Xtreme Racer (lanzamiento completo)

Después de unos meses en el acceso temprano, Tokyo Xtreme Racer se lanzará en la versión completa a fines de septiembre de 2025. Esta versión final incluye historias completas, autos adicionales y mejoras de calidad que los fanáticos han esperado. Este juego enfatiza las carreras japonesas clásicas, con un juego desafiante y varias opciones de personalización de vehículos.

5. Proyecto de carreras de motor

Aunque solo se mencionan los cuatro títulos principales, está claro que el género de carreras todavía está vivo y se desarrolla en 2025. Los juegos de carrera ahora ofrecen variaciones que van desde simulaciones realistas hasta juegos casuales que son usuarios amigables, dando muchas opciones para los jugadores. Los desarrolladores grandes y independientes están jugando un papel en mantener este género fresco y atractivo para todas las personas.

2025 sigue siendo un año lleno de sorpresas para los amantes de los juegos de carreras. Con juegos como Iracing Arcade, Over the Hill, NASCAR 25 y Tokyo Xtreme Racer, los jugadores pueden disfrutar de una variedad de experiencias únicas que van desde carreras informales hasta simulaciones profesionales. Cada título promete un juego diferente e innovador, muestra que el género de los juegos de carreras sigue vivo y desarrollando, incluso a mediados de un año ocupado.