¡Los 5 peores accidentes de NASCAR de todos los tiempos que cambiaron la historia de las carreras estadounidenses!

VIVA – Deportes de carreras NASCAR conocido como un símbolo velocidad extrema y alta adrenalina. Con móvil que puede ir a más de 320 km/h (200 mph) en trayectoria óvalos súper rápidos como Daytona o Talladega, cualquiera carrera conlleva enormes riesgos.

Detrás del rugido de los motores y los vítores de la multitud, la historia de NASCAR también tiene filas accidente lo cual es un recordatorio del increíble peligro al volante.

En una reseña publicada por SlashGearcitado por VIVA el lunes 20 de octubre de 2025, hubo varios incidentes importantes que se registraron como los peores accidentes en la historia de NASCAR no por su fatalidad, sino por su escala e impacto que sacudieron el mundo de las carreras.

1. “The Big One” – Talladega 2002, 31 autos involucrados

La carrera 312 de Aaron en el legendario Talladega Superspeedway en 2002 fue testigo de uno de los accidentes más grandes en la historia de NASCAR. En el incidente participaron 31 coches a la vez, casi las tres cuartas partes de todos los participantes en la carrera.

El accidente comenzó cuando los coches se quedaron pegados en una formación apretada a velocidades de más de 300 km/h. Cuando un coche pierde el control debido a un rebufo inestable, es inevitable que se produzcan una serie de colisiones. Piezas de metal volaron por la pista, mientras un humo espeso oscurecía la vista de los corredores detrás.

Aunque parece terrible, milagrosamente no hubo víctimas. Sin embargo, la carrera fue detenida durante más de 40 minutos para despejar la pista. Este incidente desencadenó una importante evaluación de las reglas de las carreras en grupo y el uso de sistemas de seguridad adicionales en los autos.

2. “Choque del abrelatas” – Bristol 1990, coche partido en dos

El circuito de Bristol Motor Speedway es conocido por ser pequeño, pero el accidente de Michael Waltrip en 1990 demostró que pueden ocurrir grandes tragedias en cualquier lugar. El coche de Waltrip perdió el control en una curva, chocó contra una barandilla que no había sido cerrada correctamente y luego se partió casi por la mitad.

La escena conmocionó al mundo de las carreras. La parte delantera del coche estaba completamente separada de la cabina principal. Sin embargo, increíblemente, Waltrip sobrevivió sin sufrir lesiones graves e incluso participó en la siguiente carrera al día siguiente.

El accidente marcó un hito en la historia de NASCAR, ya que impulsó importantes mejoras en el diseño de las barreras de seguridad, el uso de jaulas antivuelco y los estándares de seguridad de los automóviles.