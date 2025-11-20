Los 5 mejores lugares de pesca en Roblox que debes probar, ¡garantizados para obtener peces raros!

Jacarta – Actividad pesca en Roblox no es solo para relajarse, sino también una forma efectiva para que los jugadores ganen dinero, XP y colecciones. pez extraño que es difícil de encontrar.

Juego como Fisch y Fish. Tienen sistemas de pesca bastante profundos, completos con ubicación secretos, peces míticos y la necesidad de ciertas herramientas y cebos para maximizar las capturas.



¡Juego Simulador de pesca Roblox!

Si quieres hacer zoom oportunidad Para conseguir peces de alto valor, aquí tienes los 5 mejores lugares de pesca en Roblox que debes visitar.

1. Las Profundidades – Fisch Roblox

The Depths es el lugar de pesca más emblemático y temido del juego Fisch. Como sugiere el nombre, esta ubicación se encuentra en la parte más profunda del mar y solo pueden acceder a ella jugadores experimentados. Necesitas un equipo que sea bastante fuerte, porque los peces de The Depths suelen tener un alto nivel de rareza.

Algunos de los peces raros que puedes encontrar en The Depths incluyen:

Serpiente de las profundidades antiguas

Tiburón mutado

serpiente marina

Pez Barreley

Estos peces suelen aparecer en determinadas condiciones, como por la noche o durante determinadas condiciones meteorológicas. Es muy recomendable utilizar cebos como Truffle Worm o Fish Head para aumentar las posibilidades de pescar peces míticos.

2. Piscina de salmuera – Fisch Roblox

Brine Pool es un lugar de pesca escondido en el área de Desolate Deep. Este lugar no es fácil de encontrar, porque está detrás de una cueva y requiere un poco de exploración para llegar a ella. Sin embargo, la dificultad vale las recompensas otorgadas.

Los peces raros que aparecen a menudo en Brine Pool incluyen:

Serpiente espectral

Fantasma de salmuera

mina de mar

Este lugar es famoso por ser uno de los lugares con mayor tasa de desove de peces míticos. Los jugadores experimentados recomiendan pescar de noche y utilizar cebos especiales para obtener los mejores resultados.

3. Cascada de la Isla Antigua – Fisch Roblox

Ancient Isle Waterfall es un lugar ideal para los jugadores que desean obtener XP y peces valiosos. Esta ubicación ofrece una gran oportunidad para pescar peces grandes como el Mosasaurus, uno de los peces míticos más populares de Fisch.