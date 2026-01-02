Los 5 juegos sin conexión más nuevos de 2026 que debes probar, ¡diversión garantizada!

Jacarta – Jugar Los juegos son una de las formas favoritas de pasar el tiempo libre. Sin embargo, no siempre hay una conexión disponible. Internet estable, especialmente cuando viaja o en lugares remotos.

Por suerte, algunos juego sin conexión lo último viene con experiencia Jugar es divertido y no requiere ninguna cuota de Internet.

Ilustración de jugar al juego Mobile Legends

Soportado por el VIVA Jum’at, 2 de enero 2026Hay cinco nuevos juegos sin conexión que debes probar a principios de 2026.

1. Bright Memory: Infinite – Acción espectacular en FPS

Bright Memory: Infinite ofrece una emocionante experiencia de disparos en primera persona (FPS). Jugador Puedes usar una variedad de armas y habilidades especiales para derrotar a los enemigos en batallas trepidantes.

Este juego ofrece gráficos de alta calidad, animación fluida y acción intensa, pero aún se puede jugar completamente sin conexión, lo que lo hace adecuado para los fanáticos de FPS que desean jugar sin ser interrumpidos por una conexión a Internet.

2. Sniper Elite 4 Mobile: sensación de francotirador de precisión

Para los amantes de los juegos de disparos con estrategia de precisión, Sniper Elite 4 Mobile ofrece una experiencia realista de disparos de francotiradores.

Este juego está equipado con una cámara asesina que muestra dramáticamente los disparos críticos. Aparte de eso, Sniper Elite 4 Mobile se puede jugar sin conexión a Internet, por lo que los jugadores aún pueden disfrutar de la sensación de ser un francotirador profesional dondequiera que estén.

3. Uncharted: Tomos de Creed – Aventura y Misterio

Uncharted: Tomes of Creed ofrece una experiencia de exploración y resolución de acertijos al estilo de un cazador de tesoros. Los jugadores descubrirán templos antiguos, resolverán acertijos complicados y evitarán trampas mortales.

Este juego combina acción y exploración con una historia interesante y se puede jugar sin conexión en PC o consola, lo que lo hace adecuado para los fanáticos de las aventuras que desean experimentar la sensación de la exploración clásica sin tener que conectarse.

4. Halls of Torment – ​​Exploración de mazmorras llena de desafíos

Para los fanáticos de los géneros roguelike y mazmorras, Halls of Torment ofrece un juego desafiante con laberintos aleatorios y enemigos variados. Los jugadores pueden recolectar botines, construir personajes y perfeccionar sus estrategias para enfrentar cada piso de la mazmorra.

Se puede acceder a todo el contenido del juego sin Internet, lo que lo hace ideal para jugadores que disfrutan de la exploración y el combate estratégico.