Los 5 juegos de deportes electrónicos más populares en el sudeste asiático este año

Jacarta – Sudeste Asiático sigue consolidándose como una de las zonas más activas del mundo deportes electrónicos. Países como Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam albergan comunidades de jugadores grandes y competitivas, lo que hace que el ecosistema de deportes electrónicos en estas regiones siga creciendo rápidamente.

Este año, cinco juego Los deportes electrónicos han logrado ocupar la posición más popular, tanto en términos de número de jugadores, torneos profesionales y popularidad en las redes sociales y plataformas de streaming.

Ilustración de jugar al juego Mobile Legends

VIVA resumió el lunes 17 de noviembre de 2025 en este artículo que analiza en su totalidad los cinco juegos de deportes electrónicos más populares en el sudeste asiático en 2025, las razones de su popularidad, así como los logros en torneos y las comunidades que apoyan el desarrollo de cada juego.

1. Leyendas móviles: Bang Bang (MLBB)

Mobile Legends: Bang Bang sigue siendo el MOBA móvil más popular del sudeste asiático. Este juego es conocido por su jugabilidad 5v5 rápida y accesible, y por tener una variedad de héroes con habilidades únicas. La popularidad de la MLBB está respaldada por ligas profesionales que se celebran regularmente, como la MPL (Mobile Legends Professional League) en todos los países de la ASEAN y el evento M-Series / World Championship que reúne a los mejores equipos de todo el mundo.

En la temporada 2025, MPL Indonesia ingresa a su decimoquinta temporada con enormes premios, lo que confirma la posición de MLBB como el principal juego de deportes electrónicos móviles en la región. Los torneos regionales como la Mid Season Cup (MSC) también atraen la atención del público y presentan una competencia feroz entre los mejores equipos del Sudeste Asiático. La popularidad de este juego también se ve reforzada por una comunidad activa en las redes sociales y plataformas de transmisión, lo que hace que cada torneo esté siempre ocupado viendo.

2. Tiro libre

Free Fire es un juego de batalla real para dispositivos móviles que es muy popular en el sudeste asiático, especialmente en Indonesia, Tailandia y Vietnam. Una de las ventajas de Free Fire es su capacidad para ejecutarse sin problemas en teléfonos inteligentes con especificaciones bajas, lo que hace que este juego sea accesible para más jugadores.

Además, los personajes con habilidades únicas añaden una estrategia competitiva profunda. Los torneos regionales de Free Fire, como la Free Fire World Series (FFWS) SEA 2025 Spring, reúnen a los mejores equipos del sudeste asiático para competir por grandes premios y títulos de campeones. La popularidad de Free Fire en los deportes electrónicos también se puede ver en la gran cantidad de participantes clasificatorios locales y regionales, así como en la comunidad de fanáticos que son muy activos apoyando a sus equipos favoritos.