Los 5 errores fatales de Eko Patrio que lo inhabilitaron de la RPD RI

Jacarta – Llegan noticias impactantes del mundo de la política indonesia. Comediante y político senior Eco Patrio debe soportar graves consecuencias por sus acciones en el parlamento.

En una audiencia de decisión celebrada por el Consejo de Honor (MKD) de la RPD de RI el miércoles 5 de noviembre de 2025, el miembro de la facción del PAN fue condenado oficialmente a cuatro meses de inactivación. Este veredicto marca el final de un largo viaje en un caso que ha suscitado el debate público. ¡Vamos, desplázate más!

Aunque se reveló que había un elemento de engaño detrás de la ira de los internautas, MKD enfatizó que todavía se demostró que Eko había cometido una violación ética como miembro del consejo.

Entonces, ¿cuáles fueron los errores fatales que provocaron que Eko Patrio finalmente fuera desactivado de su cargo? Los siguientes son cinco puntos importantes que se destacan en este caso.

1. Baile viral en la sala del tribunal

Este caso comenzó con un vídeo que mostraba a Eko Patrio bailando en la sala del tribunal durante la Sesión Anual del MPR RI y la Sesión Conjunta de la RPD RI y el DPD RI el 15 de agosto de 2025.

Esta acción recibió fuertes críticas del público porque se consideró inapropiada en un foro oficial del estado.

2. El engaño sobre el aumento salarial desencadena emociones públicas

El público se agitó después de que circulara la noticia de que el baile de Eko era una forma de celebración del aumento salarial de los miembros de la RPD. Sin embargo, MKD luego negó esta versión.

«La ira del público contra el acusado IV Eko Hendro Purnomo se produjo debido a informes falsos de que el acusado IV Eko Hendro Purnomo estaba bailando debido a un aumento salarial», dijo el vicepresidente del MKD, Imran Amin.

3. Vídeos de parodia que se consideran ofensivos

Otro error que empeoró la situación fue la decisión de Eko de hacer un vídeo de parodia de Sound Horeg en respuesta a las críticas del público.

En lugar de calmar la situación, el MKD consideró que esta acción era una forma inapropiada de autodefensa.

«El Tribunal opina que esta actitud es inapropiada porque parece defensiva», dijo Imran.

4. Que la casa haya sido saqueada es una consideración atenuante

Aunque cometió un error, MKD también señaló que Eko fue víctima de un engaño que circuló ampliamente. El impacto fue tan grave que su casa particular fue saqueada por individuos sin escrúpulos. Este incidente fue tomado en consideración por el MKD como mitigación.