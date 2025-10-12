Los 49ers traen a 3 QB en medio de problemas de lesiones, incluido el titular de 18 juegos

Cuando un equipo de la NFL trae tres mariscales de campo para entrenar en octubre, generalmente no es algo bueno, pero ahí es exactamente donde 49ers de San Francisco se encuentran dirigiéndose a la Semana 6.

Con Brock Purdy marginado por una molesta lesión en el dedo del pie y Mac Jones Aquejado de múltiples dolencias propias, es comprensible que los Niners estén mirando a su alrededor para ver quién más está disponible.

Con Purdy fuera y un Jones golpeado llevando a los Niners 4-1 a un gran enfrentamiento con los también 4-1 Bucaneros de la Bahía de Tampa este fin de semana, Adrián Martínez Será el respaldo de los 49ers una vez más. Martínez nunca ha jugado en un partido de la NFL y está claro que Kyle Shanahan y compañía aún no están seguros de qué tienen en él.

«Esta semana, Shanahan dijo que Martínez hizo más repeticiones con el primer equipo, por lo que el equipo tuvo la oportunidad de evaluarlo ejecutando la ofensiva en lugar de ejecutar las tarjetas del equipo de exploración, donde las tarjetas te dicen a quién lanzarle el balón antes de abandonar la reunión». Kyle Posey de Niners Nation escribió: añadiendo:

«Shanahan dijo que, hasta cierto punto, tiene un paquete de jugadas en su cabeza sobre lo que potencialmente tendría que ejecutar para Martínez. Y un mejor sentimiento sobre Martínez que el que tuvo en las últimas semanas. Casualmente, después de ver a Martínez practicar durante una semana, los 49ers entrenaron a tres mariscales de campo».

Los 49ers de San Francisco traen a los QB Desmond Ridder, Nathan Peterman y Quinten Dormady para entrenar

Como informado por Tom Pelissero de NFL Network el 10 de octubrelos 49ers trajeron mariscales de campo Desmond Ridder, Nathan Peterman y Quinten Dormady entrenaron, pero no firmaron a ninguno de los tres. Si bien eso significa que Martínez será QB2 una vez más contra los Bucs, no significa que San Francisco no firmará a ninguno de ellos en el futuro cercano.

Ridder es el más intrigante del grupo. El jugador de 26 años ha jugado en 25 partidos, siendo titular en 18. Selección de tercera ronda para los Atlanta Falcons en 2022, ha completado el 63,6% de sus pases para 4.002 yardas, 16 touchdowns y 14 selecciones.

Ha estado rebotando este año (Cincinnati, luego Minnesota), pero Ridder tiene movilidad y mucha más experiencia que Martínez. Si San Francisco quiere a alguien que pueda ejecutar una ofensiva funcional en poco tiempo, Ridder es el candidato más obvio de los tres.

Peterman es una especie de opción de “romper cristales en caso de emergencia” para los 49ers. Es funcional, técnicamente, aunque observarlo siempre es una aventura estresante.

Durante siete temporadas, Peterman ha aparecido en 15 juegos, con cinco como titular. Tiene 712 yardas, cuatro touchdowns y 13 intercepciones en ese lapso. Los números no son bonitos, pero tiene suficiente experiencia para ser algo útil si las cosas empeoran.

Luego está Quinten Dormady. Nunca ha estado en una plantilla activa de la NFL, pero ha acumulado números decentes en las ligas de primavera: 1,507 yardas, 10 touchdowns y cinco selecciones en la XFL, seguidos de 1,206 yardas y seis anotaciones en la UFL. Es más una pieza de desarrollo que cualquier otra cosa, pero como brazo del equipo de práctica o tercer jugador, vale la pena echarle un vistazo.

Las lesiones de los 49ers a Brock Purdy y Mac Jones podrían obligar a San Francisco a tomar la decisión

El dedo del pie de Purdy le ha costado tres de los últimos cuatro juegos y lo mantuvo fuera del campo de práctica nuevamente esta semana. No está en la reserva de lesionados, lo que probablemente sea una señal de que el equipo cree que regresará pronto, pero tampoco jugará esta semana. Queda por ver si el problema del remolque continúa, pero si así es, los Niners podrían estar en problemas.

Jones, mientras tanto, ha estado manteniendo las cosas juntas, pero por poco. Está lidiando con una lesión persistente en la rodilla que sufrió en la Semana 3, y ahora una distensión oblicua por la victoria de los Niners en tiempo extra de la Semana 5 sobre los Rams. Jones volverá a estar bajo el centro en la Semana 6, pero si sufre algún tipo de revés, los 49ers podrían darle otra llamada a Ridder, Peterman, Dormady, o alguien completamente diferente.