Los 49ers reciben una actualización alentadora sobre el posible regreso de Fred Warner

El 49ers de San Francisco están entrando en la recta final de la temporada regular con un impulso creciente y una pregunta a largo plazo flotando silenciosamente en el fondo.

Esa pregunta se centra en Fred Warner.

El apoyador All-Pro ha estado fuera de juego desde octubre después de sufrir una dislocación y fractura de tobillo, una lesión que en ese momento se consideraba que ponía fin a la temporada. Ahora, con la postemporada acercándose, hay una creencia renovada dentro de los círculos de la liga de que la recuperación de Warner está progresando más rápido de lo esperado.

El cronograma sigue siendo agresivo. La posibilidad sigue siendo incierta. Pero por primera vez en semanas, la puerta no está completamente cerrada.

Fred Warner se adelanta a lo previsto en rehabilitación

Según los reporteros de NFL Network Ian Rapoport y Mike GarafoloLa rehabilitación de Warner ha llegado a un punto en el que un regreso al final de la temporada ya no se descarta por completo.

Fuentes indicadas que si bien una aparición en las primeras rondas de los playoffs sería poco probable, existe una creciente creencia de que Warner podría potencialmente hacer un regreso limitado si los 49ers avanzan hasta bien entrado enero. El Juego de Campeonato de la NFC, o incluso el Super Bowl LX, ha sido identificado como la ventana realista más temprana si su progreso continúa.

Es casi seguro que cualquier aparición tendría restricciones. Servicio puntual. Instantáneas cuidadosamente administradas. No hay prisa por sobrecargar a un jugador que regresa de una lesión importante en la parte inferior del cuerpo.

Aún así, el hecho de que la conversación exista refleja qué tan bien ha ido la recuperación de Warner hasta este punto.

#49ers El apoyador estrella Fred Warner está adelantado a lo previsto luego de una cirugía de tobillo y es posible un regreso para el juego por el título de la NFC y más allá. SF sólo necesita llegar ahí. historia con @MikeGarafolo: t.co/Kv0PujZ95e

John Lynch deja la puerta abierta

gerente general de los 49ers Juan Lynch añadió combustible a ese optimismo esta semana durante una aparición en KNBRsin llegar a hacer predicciones, pero reconociendo el enfoque único de Warner hacia la recuperación.

“No le pasaré nada por alto” Lynch dijo. «Creo que es algo que aún está por verse. Pero sé que está poniendo su corazón, su alma y su increíble ética de trabajo a trabajar todos los días en un esfuerzo por lograrlo».

Warner se sometió a una cirugía a mediados de octubre, con un tiempo de recuperación inicial de cuatro a seis meses. Incluso las recuperaciones históricas más rápidas de lesiones similares tienden a ubicarse en el extremo más largo de ese espectro.

Por eso la precaución sigue siendo la prioridad.

Pero dentro del edificio, el trabajo de rehabilitación de Warner no ha pasado desapercibido. Entrenamientos en piscina. Entrenamiento de fuerza. Movimiento controlado. Todo en el proceso sugiere que un jugador supera los límites de lo que es médicamente razonable sin cruzarlos.

Por qué el regreso de Warner sería tan importante para los 49ers

Pocos defensores en la liga impactan los juegos como lo hace Warner.

Más allá de las responsabilidades de tacleadas y cobertura, funciona como el corazón de la defensa de San Francisco. Ajustes previos al ajuste. Comunicación. Alineaciones. Su ausencia ha obligado a los jugadores más jóvenes a asumir roles más importantes y, si bien la unidad se ha mantenido, el techo luce diferente sin él.

Ese contexto es importante.

Un hipotético retorno no se trataría de números ni de elogios. Sería cuestión de estabilidad. Liderazgo. La capacidad de resolver momentos en los que los partidos de playoffs se aprietan y los errores se magnifican.

Incluso las jugadas limitadas de Warner en una postemporada profunda alterarían la forma en que se preparan los oponentes.

Una línea de tiempo que todavía depende de una cosa para los 49ers

Los 49ers todavía necesitan hacer su parte.

Avanzar lo suficientemente profundo en los playoffs es el requisito previo para que se considere cualquier regreso de Warner. El camino sigue siendo desafiante. Nada está garantizado. Y la organización no ha mostrado interés en acelerar un regreso que podría poner en peligro la salud del apoyador a largo plazo.

El propio Warner ha mantenido sus comentarios públicos mesurados, enfatizando la paciencia y la perspectiva.

«Todo sucede por una razón,» Warner dijo recientemente. “Dios tiene un plan”.

Por ahora, ese plan sigue centrado en la recuperación.

Pero a medida que se acerca enero, la idea de volver a ver al número 54 en el campo esta temporada ya no parece imposible. Y para un equipo con ambiciones de campeonato, eso por sí solo es significativo.