Los 49ers reciben malas noticias antes de enfrentarse a los Eagles en la ronda de comodines

El 49ers de San FranciscoLa defensa ha lidiado con lesiones durante toda la temporada y esa tendencia continuará en los playoffs. Antes de su juego de comodines contra el Águilas de FiladelfiaLos Niners recibieron aún más noticias sobre lesiones en su unidad defensiva.

Matt Barrows de The Athletic informó el 5 de enero ese tatum bethune esta hecho para la temporada con una lesión en la ingle. Los apoyadores Dee Winters, que padecen un problema de tobillo, y Luke Gifford, que sufre una lesión en el cuádriceps, serán reevaluados a finales de esta semana.

No obstante, el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, expresó confianza en la capacidad de Kendrick para reemplazar a Bethune.

«Ha estado aquí suficiente tiempo», dijo Shanahan (h/t Zona web de los 49ers). «En estos juegos en los que ha participado, en las últimas semanas, ha hecho un buen trabajo y me alegro de haberlo contratado para esta situación».

San Francisco se ha quedado sin Nick Bosa y Fred Warner durante la mayor parte de la temporada 2025. Sin embargo, en algún momento, las lesiones de la defensa pueden volverse demasiado difíciles de superar.

Sin embargo, la defensa jugó bien contra el Halcones Marinos de Seattle en su derrota de la Semana 18. La defensa de los Niners es limitada Sam Darnold y compañía a 13 puntos. Por lo general, eso sería suficiente para ganar, excepto que los 49ers no pudieron avanzar en la ofensiva, lo que llevó a sólo tres puntos.

Será interesante ver si el grupo puede llevar ese impulso a la Ronda de Comodines contra los Eagles, quienes vienen de ganar la división NFC Este.

George Kittle emitió una perspectiva optimista

a pesar de tener George Kittle Al regresar al equipo, el ala cerrada veterano no tuvo mucho impacto, registrando cinco recepciones para 29 yardas. Después de la derrota, Kittle habló con los medios y compartió su opinión sobre la decepcionante actuación contra los Seahawks el 3 de enero, pero tuvo un tono optimista considerando que el equipo está en los playoffs.

«Bueno, mira, perdimos en casa contra un rival de la división y el único puesto», dijo Kittle a los periodistas (h/t 95.7 El juego). «Eso apesta. Eso es lo que es. Y sí, estoy decepcionado por eso. Es horrible. [The] La buena noticia es que podré jugar al fútbol la semana que viene. Ya sea sábado, domingo, lunes o cuando sea, puedo volver a jugar al fútbol”.

Además, mientras las lesiones continúan acumulándose en los Niners, deberían tener un par de muchachos de regreso para el juego contra los Eagles.

«Tenemos una temporada completamente nueva por delante», añadió Kittle. «Es lo que es. Sólo tenemos que ir a trabajar. Tenemos una semana. Con suerte, recuperaremos a Trent. Eso es muy útil. Es un muy buen jugador de fútbol. Tal vez Ricky. Eso es horrible. Odio eso; odio perder. Odio perder contra los Seahawks. Pero bueno, vamos a jugar fútbol la próxima semana. Y quienquiera que sea, cuando sea que pase».

Los 49ers se enfrentarán a Eagles bien descansados

Filadelfia viene de una derrota en la Semana 18 ante los Comandantes de Washingtonpero los Eagles optaron por dar descanso a varios de sus jugadores en preparación para la Ronda de Comodines. Jalen duele, Saquon Barkleyy otros lograron el final de la temporada regular, por lo que esa unidad ofensiva buscará aprovechar una defensiva de los 49ers lastimada.