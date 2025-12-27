Los 49ers activan al veterano LB y agregan TE en medio de preocupaciones sobre las lesiones de George Kittle

El 49ers están haciendo planes de contingencia en el ala cerrada con George Kittle situación en cuestión para el partido del domingo contra el osos.

Brayden Willisun veterano de tercer año con 22 apariciones en su carrera, fue activado del equipo de práctica de San Francisco el sábado junto con el apoyador Eric Kendricks.

Willis, seleccionado en la séptima ronda de 2023 (247 en general) procedente de Oklahoma, ha jugado principalmente en equipos especiales. Ha sido atacado una vez en cinco juegos esta temporada y todavía está esperando la primera captura de su carrera.

Kendricks, de 32 años, tiene dos tacleadas en un juego para San Francisco. Su mejor temporada llegó en 2019 con el vikingos cuando tuvo 110 tacleadas con dos balones sueltos recuperados y era un All-Pro.

Kittle figura como cuestionable para el domingo

Willis, de 26 años, podría ser un seguro para Kittle, que sufrió una lesión en el tobillo en el Victoria de la semana 16 sobre el potros. el fue mas tarde diagnosticado con un esguince de tobillo medio a bajo.

Después de perderse la práctica toda la semana, Kittle figuraba como cuestionable el viernes.

Con sólo otros dos alas cerradas en la plantilla en Jake Tonges y Lucas FarrellLos 49ers contarán con Willis para brindar profundidad adicional.

Kittle aún podría jugar, pero la activación de Willis no augura nada bueno para sus posibilidades de estar activo. Sería una gran pérdida para los 49ers (11-4), quienes ya se aseguraron un lugar en los playoffs pero siguen en la búsqueda del título de la NFC Oeste.

Kittle, cinco veces All-Pro y siete veces Pro Bowler, tiene 52 recepciones para 599 yardas y siete touchdowns en 10 juegos esta temporada.

Willis ha jugado mucho en equipos especiales

Willis, de 6 pies 4 pulgadas y 240 libras, ha realizado la mayor parte de su trabajo en equipos especiales, registrando cinco tacleadas (tres en solitario) esta temporada y nueve en su carrera.

Tonges pudo ver la mayoría de las repeticiones del primer equipo con Kittle fuera, al igual que lo hizo a principios de esta temporada cuando Kittle quedó fuera por una distensión en el tendón de la corva. Tonges tiene 27 recepciones para 233 yardas y cuatro touchdowns en 15 juegos.

San Francisco, ganador de cinco partidos consecutivos y seis de los últimos siete, aún puede hacerse con el puesto número uno de la NFC y la ventaja de local en la postemporada si gana. Ellos albergan el halcones marinos (12-3) en la Semana 18.