Los 4 pasos de Dian Siswarini después del EGMS de Telkom

Jacarta – Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o EGM PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk ha aprobado cambios en la composición de la dirección de la empresa que se espera contribuyan a mejorar el rendimiento y hacer que los pasos de transformación que se están llevando a cabo sean un éxito.

Lea también: 2025 EGMS, Banco bjb fortalece dirección de liderazgo y gobierno corporativo



Director Presidente de Telkom Dian Siswarini Continuar los pasos de transformación a largo plazo a través de los cuatro pilares estratégicos de la estrategia TLKM 30.

El primer pilar se centra en mejorar la excelencia operativa y de servicio, fortalecer la gobernanza y optimizar la eficiencia del capital. El segundo pilar incluye estrategias de consolidación y estructuración de cartera de negocios.

Lea también: Bank Mandiri volverá a reestructurar su gestión en diciembre de 2025



Además, el tercer pilar es desbloquear valor para la amplia y estratégica cartera de infraestructura digital de TelkomGroup, incluso mediante la formación de InfraNexia como entidad de gestión de activos de infraestructura.

El último o cuarto pilar enfatiza la transición de Telkom hacia una entidad holding estratégica para crear valor a largo plazo en medio del rápido desarrollo de la economía digital.

Lea también: BSN EGMS establece el objetivo de que los activos aumenten a 100 billones de IDR en 2 años



Con varias decisiones estratégicas adoptadas en este EGMS, Telkom enfatiza su transformación en un holding estratégico para convertirse en una empresa de telecomunicaciones digital más enfocada, ágil y competitiva a nivel global.

«Somos optimistas en cuanto a que el fortalecimiento de las estructuras comerciales, la eficiencia operativa y la coherencia en la construcción de la infraestructura digital nacional fortalecerá la posición de Telkom como principal impulsor del ecosistema digital de Indonesia», dijo Dian Siswarini.

La composición de la Junta de Comisionados y la Junta Directiva a partir del Telkom EGMS 2025:

junta de comisionados

El comisionado principal

Angga Raka Prabowo

Notario

Rionald Silaban

Notario

Rizal Mallarangeng

Ossy Dermawan

Silmy Karim

Comisionado Independiente

Deswandhy Agusman

Ira Noviarti

Rofikoh Rokhim

Junta Directiva

director presidente

Dian Siswarini

Director de Finanzas y Gestión de Riesgos

Arthur Angelo Syailendra

Director de Gestión de Capital Humano

Willy Saelán

Director de Servicio Mayorista e Internacional

Budi Satria Dharma Purba

Director de Servicios Empresariales y Comerciales

Veranita Josefina

Director de Desarrollo Estratégico de Negocios y Portafolio

Seno Soemadji

Director de Red

Nanang Hendarno

Director de TI Digital

Faizal Rochmad Djoemadi

Director Legal y Cumplimiento

Andy Kelana