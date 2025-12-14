Los 4 pasos de Dian Siswarini después del EGMS de Telkom

domingo 14 de diciembre de 2025 – 18:54 WIB
Jacarta – Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o EGM PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk ha aprobado cambios en la composición de la dirección de la empresa que se espera contribuyan a mejorar el rendimiento y hacer que los pasos de transformación que se están llevando a cabo sean un éxito.
Director Presidente de Telkom Dian Siswarini Continuar los pasos de transformación a largo plazo a través de los cuatro pilares estratégicos de la estrategia TLKM 30.
El primer pilar se centra en mejorar la excelencia operativa y de servicio, fortalecer la gobernanza y optimizar la eficiencia del capital. El segundo pilar incluye estrategias de consolidación y estructuración de cartera de negocios.
Además, el tercer pilar es desbloquear valor para la amplia y estratégica cartera de infraestructura digital de TelkomGroup, incluso mediante la formación de InfraNexia como entidad de gestión de activos de infraestructura.
El último o cuarto pilar enfatiza la transición de Telkom hacia una entidad holding estratégica para crear valor a largo plazo en medio del rápido desarrollo de la economía digital.
Con varias decisiones estratégicas adoptadas en este EGMS, Telkom enfatiza su transformación en un holding estratégico para convertirse en una empresa de telecomunicaciones digital más enfocada, ágil y competitiva a nivel global.
«Somos optimistas en cuanto a que el fortalecimiento de las estructuras comerciales, la eficiencia operativa y la coherencia en la construcción de la infraestructura digital nacional fortalecerá la posición de Telkom como principal impulsor del ecosistema digital de Indonesia», dijo Dian Siswarini.
La composición de la Junta de Comisionados y la Junta Directiva a partir del Telkom EGMS 2025:
junta de comisionados
El comisionado principal
Angga Raka Prabowo
Notario
Rionald Silaban
Notario
Rizal Mallarangeng
Ossy Dermawan
Silmy Karim
Comisionado Independiente
Deswandhy Agusman
Ira Noviarti
Rofikoh Rokhim
Junta Directiva
director presidente
Dian Siswarini
Director de Finanzas y Gestión de Riesgos
Arthur Angelo Syailendra
Director de Gestión de Capital Humano
Willy Saelán
Director de Servicio Mayorista e Internacional
Budi Satria Dharma Purba
Director de Servicios Empresariales y Comerciales
Veranita Josefina
Director de Desarrollo Estratégico de Negocios y Portafolio
Seno Soemadji
Director de Red
Nanang Hendarno
Director de TI Digital
Faizal Rochmad Djoemadi
Director Legal y Cumplimiento
Andy Kelana
