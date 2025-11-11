Los 32 consejos importantes del Imam Al-Ghazali para que los niños sean rectos

Jacarta – Imam Al-Ghazaligran erudito y filósofo islámico, prestó gran atención a la educación niño. Recopiló una serie de consejos centrados en la formación del carácter, adaby espiritualidad.

Aquí hay 32 puntos importantes de los consejos del Imam Al-Ghazali que pueden usarse como guía para padre Educar a los niños para que se conviertan en personas piadosas y de carácter noble:

I. Formación del carácter y la moral

Educar con nobles costumbres.

Mantenga a los niños alejados de los malos amigos. No dejes que tu hijo se acostumbre a que lo mimen, a ser independiente. No permita que su hijo tenga ropa elegante ni nada sofisticado, porque esto lo volverá travieso (a menos que sea una necesidad). Enseñe etiqueta a la hora de comer: acostúmbrese a decir bismillah, coma del más cercano, no se disperse, ore después de comer y coma con una mano (mano derecha). Esto es importante no sólo para la salud, sino también para los modales. Mantenga a los niños alejados de las aficiones culinarias; Comer debería ser una necesidad, no un hobby. Las enfermedades del hígado incluyen comer en exceso (no es un pasatiempo), porque tu lujuria se volverá excesiva y te volverás perezoso. El propósito de comer es para la salud, la fuerza mental para la obediencia a Allah. El nivel de saciedad al comer es: 1) Comer unos cuantos bocados. 2) Llene el estómago con 1/3 de comida, 1/3 de bebida, 1/3 de aire. 3) Llénate de vez en cuando (pruébalo). Adquiera el hábito de la bondad. Si el niño se desempeña bien, felicítelo cuando necesite darle un regalo.

II. Modales y comportamiento sociales

10. Animar a los niños a dar caridad y asociarse con los pobres (Ashabus Shuffah).

11. Enseñad la vestimenta que Allah ama, es decir, cubrir las partes íntimas.

12. No seas demasiado cercano a los otros niños que son todos lujosos, sino pasa el rato con la clase baja (o la misma) y sé agradecido.

13. Acercar y familiarizar a los niños con la mezquita.

14. Manténgase alejado del canto travieso o malo.

15. Prohibición de hacer bromas excesivas (chistes ocultos/invisibles). Esto es lo que hizo el Profeta.

16. Prohibir a los niños hacer alarde y estar orgullosos de sí mismos para no dañar el espíritu de humildad.

17. Enseñe a los niños sobre los peligros de la mendicidad, a menos que sea una emergencia.

18. Enseñar a los niños a no hablar demasiado (hábito de gente estúpida).

19. Prohibir a los niños que no digan malas palabras (hábito de los hipócritas).

20. Enséñele a su hijo a hablar (a hablar amablemente) con otras personas.