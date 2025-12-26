Los 20 futbolistas más ricos de todos los tiempos, ¡Ronaldo y Messi no tienen rival!

VIVA – El fútbol no se trata sólo de goles, habilidades y trofeos. En la era moderna, el fútbol también se ha convertido en un gran campo de negocios que puede multiplicar la riqueza de sus jugadores.

Desde inversiones en clubes, patrocinios hasta negocios personales, muchos futbolistas tienen bolsillos profundos que incluso superan los ingresos de varias grandes empresas.

Dos nombres que siempre se roban la atención, claro está cristian ronaldo Y Lionel Messi. Sin embargo, hay muchas leyendas y estrellas actuales que también han conseguido amasar una riqueza fantástica.

Los siguientes son los 20 futbolistas más ricos de todos los tiempos, resumidos de Celebrity Net Worth, con valor estimado en rupias (tipo de cambio de IDR 14.700 por dólar), informado por Givemesport:

20 futbolistas más ricos de todos los tiempos

20. Pele – Santos, New York Cosmos – 1,47 billones de IDR

19. Peligro del Edén – Lille, Chelsea, Real Madrid – 1,47 billones de IDR

18. Zinedine Zidane – Burdeos, JuventusReal Madrid – 1,66 billones de IDR

17. Oscar – Sao Paulo, Chelsea, Puerto de Shanghai – 1,66 billones de IDR

16. Mesut Ozil – Werder Bremen, Arsenal, Real Madrid – 1,66 billones de IDR

15. José Mourinho – Real Madrid, Chelsea, FC Porto – 1,66 billones de IDR

14. Andrés Iniesta – Barcelona, ​​​​Vissel Kobe – 1,66 billones de IDR

13. Paul Pogba – Juventus, Manchester United, AS Monaco – 1,83 billones de IDR

12. Thierry Henry – Arsenal, Juventus, Barcelona – 1,92 billones de IDR

11. Gareth Bale – Tottenham Hotspur, Real Madrid – 1,57 billones de IDR

10. ronaldo Nazario – Brasil – 2,35 billones de IDR

9. Wayne Rooney – Inglaterra – 2,22 billones de IDR

8. Zlatan Ibrahimovic – Suecia – 2,67 billones de IDR

7. Karim Benzema – Francia – 2,96 billones de IDR

6. Dave Whelan – Inglaterra – 3,08 billones de IDR

5. Kylian Mbappé – Francia – 3,68 billones de IDR

4. Neymar Jr – Brasil – 6,62 billones de IDR

3. David Beckham – Inglaterra – 6,62 billones de IDR

2. Lionel Messi – Argentina – 12,46 billones de IDR

1. Cristiano Ronaldo – Portugal – 17,64 billones de IDR