Los 16 ministros de Gujarat presentan sus dimisiones antes de la ampliación del gabinete







Un día antes de la ampliación prevista del gabinete en GuyaratLos 16 ministros, excepto el ministro principal, Bhupendra Patel, dimitieron el jueves, dijeron fuentes del BJP.

Patel ampliará su gabinete el viernes, había anunciado el gobierno estatal esta mañana.

«El partido ha aceptado las dimisiones de los 16 ministros. Excepto el primer ministro Patel, todos los ministros han dimitido», dijo una fuente del BJP.

Según el comunicado oficial, el gabinete La ampliación se realizará el viernes a las 11.30 horas.

El actual consejo de ministros tiene 17 miembros, incluido CM Patel. Ocho de ellos son ministros con rango de gabinete, mientras que los demás son Ministros de Estado (MoS).

Gujarat, que tiene una asamblea de 182 miembros, puede tener un máximo de 27 ministros (15 por ciento de los miembros de la Cámara).

A principios de este mes, el Ministerio de Estado Jagdish Vishwakarma se convirtió en el nuevo presidente del estado. Partido Bharatiya Janata unidad, en sustitución del ministro de la Unión, CR Paatil.

Bhupendra Patel se convirtió en primer ministro por segunda vez el 12 de diciembre de 2022.

