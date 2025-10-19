Los 10 principales modos de fraude financiero en Indonesia, el número 4 con mayor frecuencia atrapa a la Generación Z

Jacarta – En medio de una creciente digitalización de los servicios financieros, la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) informó de prácticas fraudulentas generalizadas financiero quien traga pérdida Pueblo indonesio hasta 7 billones de IDR. No sólo uno o dos métodos, estos «ladrones digitales» hacen varios intentos de robar dinero.

No a medias, los delincuentes actúan en nombre de agencias estatales y funcionarios públicos para engañar a las víctimas. Los delincuentes suelen «utilizar» la sofisticación de la tecnología de inteligencia artificial (IA), que puede imitar la voz de una persona o su forma real en formato de vídeo, para obtener «beneficios».

Friderica Widyasari Dewi, directora ejecutiva de OJK Financial Services Business Conduct Supervision, Education and Consumer Protection, fue víctima de fraude (estafa) finanzas con modo AI. La mujer conocida como Kiki recibió una videollamada de un viejo amigo.

Kiki se sintió extraña cuando recibió la llamada porque su amiga era alguien que rara vez la contactaba. Aparte de eso, el jefe de OJK también notó los extraños movimientos de su amigo.

El pico del Mes de la Inclusión Financiera 2025 en Rita Mall Purwokerto

«También tuve la experiencia de ser llamado por un amigo que normalmente no llama así. Así que ya sabía que era una estafa, usando IA, la cara era la misma, con palabras ligeramente diferentes», dijo Kiki en el pico del Mes de la Inclusión Financiera 2025 en Rita Mall Purwokerto el sábado 18 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, se convirtió en un funcionario público cuyo nombre fue borrado por individuos irresponsables. Dijo que la persona que decía ser Sadewo parecía estar vendiendo el auto y le pidió a la víctima un pago inicial.

«Ayer era mi nombre, el nombre del Secretario Regional y el nombre del Diputado. Estaba a la venta. Qué grosero, alguien usó mi nombre a través de WA, necesitaba dinero para vender el coche. Y pedí un DP (pago inicial), alguien recibió 5 millones de IDR», dijo.

En la misma ocasión, Kiki explicó las conclusiones del centro de manejo de fraudes de OJK, el Centro Antiestafa de Indonesia (IASC), sobre los diez modos de estafa financiera más comunes que ocurren en Indonesia. Con pérdidas totales que alcanzaron los 7 billones de IDR y el número de denuncias recibidas fue de 299.237 quejas.