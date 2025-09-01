¡Los 10 países más ricos de Asia 2025 que deben visitarse, Indonesia resulta estar en la lista!

Yakarta, Viva – Asia, el continente más grande del mundo, no solo es rica en historia y cultura, sino también un centro para el crecimiento económico mundial. Abundantes recursos naturales, desarrollos tecnológicos e innovaciones industriales han hecho que varios países de Asia ahora ocupen la posición económica más fuerte.

Leer también: ¡10 países pobres que son prósperos, dos de ellos son vecinos indonesios!



Con producto interno bruto (Pdb) Como indicador principal, estos países ofrecen experiencia, así como oportunidades de inversión atractivas.

Reportado de AviationA2zMartes 2 de septiembre de 2025, aquí hay una lista de 10 el país más rico En Asia 2025, que puede ser un destino turístico y una referencia económica.

Leer también: Economía al borde de la destrucción, el destino del ministro de finanzas será como su senior



1. China – PIB $ 19.23 billones

China sigue siendo el gigante económico asiático con el PIB más grande, $ 19,231 billones. El país tiene el segundo mercado de valores y bonos más grandes del mundo, así como diversos sectores industriales, que van desde minería, textiles, automóviles, electrónica, hasta la agricultura.

Leer también: BPS: El consumo de hogares sigue siendo el mayor apoyo de la economía indonesia II-2025



Atracciones turísticas: explore un gran muro, una ciudad prohibida en Beijing, o disfrute de los rascacielos brillantes en Shanghai. China combina la historia de miles de años con una modernidad impresionante.

2. India – PIB $ 4.19 billones

India crece rápidamente gracias al sector del servicio y la fabricación. El PIB alcanza los $ 4.187 billones, con los sectores principales que incluyen banca, transporte, farmacia, automotriz y agricultura.

Atracciones turísticas: mira el Taj Mahal en Agra cuando Dawn, explore la multitud de Delhi, disfrute de la calma en Kerala o encuentre el cielo en el Himalaya. La cultura, las artes indias culinarias y clásicas ofrecen experiencias turísticas inolvidables.

3. Japón – PIB $ 4.19 billones

Se sabe que Japón es innovador, combinando la tecnología moderna con la tradición. El país ocupa el tercer lugar en Asia con un PIB de alrededor de $ 4.186 billones. Japón lidera el mundo en robótica, investigación espacial, automotriz, acero, química y textil.

Atracciones turísticas: Tokyo City y Osaka presentaban sofisticados trenes de bala y robótica. No te pierdas los templos sintoístas, los hermosos paisajes, la caligrafía, el manga y la animación legal.

4. Rusia – PIB $ 2 billones

Rusia, con un crecimiento económico del 4.1% después del conflicto de Ucrania, sigue siendo una fuerza económica asiática. Los recursos naturales, especialmente el petróleo y el gas, representaban el 57% del PIB total.

Atracciones turísticas: Explore Moscú con catedrales y magnífico palacio, belleza natural de Sochi, el lago Baikal y la península de Kamchatka, que cautiva a los fanáticos de la aventura y la cultura.

5. Corea del Sur – PIB $ 1.76 billones

Del país más pobre después de Corea, Corea del Sur ahora está avanzada. La economía es impulsada por el sector manufacturero, incluidos semiconductores, barcos, acero y electrónica, lo que lo convierte en un líder global.

Atracciones turísticas: exploración de Seúl con tecnología moderna, templos antiguos, isla Nami y mercados tradicionales de Gwangjang e INSA-dong. K-pop local y cultura culinaria se suman a la atracción turística.

6. Indonesia – PIB $ 1.48 billones

Indonesia utiliza abundantes recursos naturales y en desarrollo del turismo. La economía está impulsada por el consumo interno, la inversión estratégica y el crecimiento sostenible.

Atracciones turísticas: Yakarta ofrece rascacielos y sitios históricos. Bali con playas, pueblos tradicionales y vida nocturna, Sumatra del Norte con lagos volcánicos, así como los hábitats nativos de Komodo y orangután se convierten en imanes turísticos.

7. Türkiye – PIB $ 1.11 billones

Ubicado en intersecciones europeas y asiáticas, Türkiye tiene una variedad de economías con un sector privado y un país fuertes. Las industrias agrícolas, textiles y automotrices apoyan el comercio internacional.

Atracciones turísticas: visite Hagia Sophia, mercado tradicional de Estambul, ruinas romanas en Troya y Éfeso, o disfrute del té al borde del estrecho de Bósforo.

8. Arabia Saudita – PIB $ 1.11 billones

Se sabe que Arabia Saudita es rica en petróleo, pero ahora está reconstruyendo su economía a través de la visión de 2030, centrándose en la diversificación financiera, tecnológica y turística. El sector no de aceite y gas ha contribuido con el 47% del PIB.

Atracciones turísticas: Riad y Jeddah combinan la modernidad y la cultura. Las montañas Asir ofrecen aventura, mientras que la Meca y Madinah son centros religiosos y culturales.

9. Israel – PIB $ 530.66 mil millones

Israel se destaca como un país de nueva creación, avanzado en seguridad cibernética, tecnología médica e IA. Las exportaciones incluyen aceites procesados, software, sistemas de defensa, tecnología agrícola y diamantes.

Atracciones turísticas: Tel Aviv como el centro de la economía y la tecnología, Jerusalén como el centro de la cultura y la espiritualidad, ofrece una combinación de tradiciones e innovaciones modernas.

10. Emiratos Árabes Unidos (EAU) – PIB $ 527.8 mil millones

Los EAU reducen la dependencia del petróleo y el gas, un centro global de turismo, tecnología, infraestructura, inversión y servicios financieros.

Atracciones turísticas: Dubai con Burj Khalifa, Abu Dhabi con centros comerciales de lujo y mercados tradicionales, Sharjah con museos y artes modernas, así como extensos desiertos árabes para el safari y la aventura.