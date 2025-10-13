Los 10 países más populares que debes visitar en 2025, ¿qué número es Indonesia?

VIVA – 2025 parece que será una época dorada para el turismo mundial. Últimos datos de la OMT (Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas) muestra un aumento en los números viajero en varios nación que ofrece su propia singularidad.

De Asia a Europa, según Ruta de salidaAquí hay 10 países que están aumentando entre los viajeros globales, tal vez uno de ellos podría ser destino ¡Tu próximo sueño!

1. Japón

Las visitas turísticas a Japón aumentaron un 21% este año. Esta tierra de Sakura nunca deja de atraer visitantes con su belleza cultural y culinaria. Aparte de Tokio, Osaka está empezando a llamar la atención como una “segunda ciudad” con una energía extraordinaria. No te pierdas la experiencia de viajar en un tren cama por la ruta costera japonesa que actualmente es viral entre los turistas extranjeros.

2.Vietnam

Al igual que Japón, Vietnam también registró un aumento del 21%. Este país es conocido como el mejor destino para los turistas que desean ahorrar dinero pero aún así vivir una experiencia extraordinaria. Desde Hoi An, lleno de faroles, hasta las formaciones de piedra caliza de la bahía de Ha Long y la isla tropical de Phu Quoc, Vietnam ofrece una combinación de encanto cultural y belleza natural.

3. Marruecos

Con un aumento del 19% en el número de turistas, Marruecos se ha convertido ahora en un nuevo imán en el norte de África. Los turistas se enamoran de Marrakech con sus riads tradicionales y sus vistas del atardecer desde los tejados de la ciudad. No hay que olvidar que Tánger también es cada vez más popular como ciudad costera con un fuerte sentimiento artístico e histórico.

4. Corea del Sur

La ola de cultura K hizo que Corea del Sur registrara un crecimiento del 15% en turistas. Seúl es un destino importante con una vibrante vida nocturna, restaurantes abiertos las 24 horas y cafés estéticos. No sorprende que muchos viajeros hagan de Corea un lugar para explorar la cultura moderna y la última moda.

5. Malasia

El crecimiento del 9% en las visitas muestra que Malasia atrae cada vez más a turistas de todo el mundo. Desde los modernos edificios de Kuala Lumpur hasta las selvas tropicales de Borneo donde los orangutanes viven en libertad, este país vecino ofrece dos experiencias diferentes: la belleza de la ciudad y la aventura de la naturaleza.

6.Indonesia

Con el mismo crecimiento, más del 9%, Indonesia sigue sorprendiendo al mundo. Además de Bali, los turistas están empezando a explorar Labuan Bajo, la isla de Komodo y el templo de Borobudur en Java. Adecuado para turistas que desean realizar un «viaje lento» para disfrutar de la belleza natural y la cultura local mientras trabajan de forma remota como nómada digital.