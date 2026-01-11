Los 10 momentos musicales esenciales de Bob Weir

El largo y extraño viaje que es el Muertos agradecidos y su rama principal, Dead & Company, realmente se ha desvanecido en gris con el fallecimiento de Bob Weir.

Aunque Jerry García arrojó la sombra más larga sobre la leyenda de los Dead con sus canciones oscuras y complejamente melódicas y su voz confusa y deshilachada, la sombra de Weir era más translúcida, melódicamente más ligera y rítmicamente astuta. Y su hermosa voz de barítono marcó un ritmo más profundo en la extensión que era la destreza narrativa de los Dead en su forma más majestuosa, especialmente cuando “Bobby” elevó esa voz a un sorprendente y roto falsete de ángel. En lo que respecta a su trabajo con la guitarra rítmica, la tonalidad influenciada por McCoy Tyner de Weir le permitió colorear jazzísticamente fuera de las líneas mientras mantenía un pulso interior inusual. Si Jerry era el sabio psicodélico folk, Weir era el squire country conmovedor, cualidades que se transmitieron a través de los álbumes en solitario del joven Dead-man y los proyectos de bandas más allá de los Dead, como Kingfish, Bobby and the Midnites y RatDog.

<br />

En lugar de explorar los densos y exuberantes campos de Grateful Dead y las cintas piratas de conciertos en vivo de bandas solistas que podrían llenar un estadio de fútbol, VariedadLos mejores momentos musicales de Weir se centran en una colección de ensueño de pistas de las grabaciones de estudio.

Muerte digna, “Viola Lee Blues” (1967)

Comenzando con el álbum debut homónimo de The Dead, las guitarras de blues enjutas de Weir y García y las voces juveniles se mezclaron como una tira de Mobius a lo largo de más de 10 minutos de psicodelia dichosa y vibrante, acompañadas por el estruendo del gran órgano de Pigpen a todo trapo. Fue un placer contemplar su mezcla de voces y cuerdas, ya sea en las armonías de “Ripple” con Phil Lesh uniéndose o en los temas más recientes de “Throwing Stones”.

Grateful Dead, “Nacido bizco” (1968)

En “Anthem of the Sun”, el segundo álbum de estudio de los Dead, Weir ya había comenzado a esforzarse como cantante y compositor. Al escribir este tema ruidoso y de jazz en solitario, Weir zigzagueó vocalmente a través de un arreglo desordenado lleno de cambios de tiempo extraños.

Muertos agradecidos, “Truckin’” (1970)

Claro, este es el himno más exagerado de los Dead, el canto más divertido para el público y su momento más popular junto con «Touch of Grey». Pero recuerde la primera vez que escuchó esta melodía perezosa y llena de ritmo escrita conjuntamente por García, Lesh, Weir y el letrista Robert Hunter: es la voz fría pero ardiente de Weir la que hace que “Truckin’” avance muy bien y gane en intensidad solo cuando entona temblorosamente la frase “viviendo con rojos, vitamina C y cocaína”.

Bob Weir, “Cassidy” (1972)

Entonces, «Ace» puede haber sido el álbum debut en solitario de Bob Weir, pero es el resto de los Dead los que lo respaldan en todo momento y, en última instancia, convirtieron las mejores canciones del álbum, como «Black-Throated Wind», «Mexicali Blues» y «Cassidy» (las tres escritas con John Perry Barlow, el frecuente coguionista de Weir), en las favoritas de los conciertos de Dead. Nombrado en parte por Neal Cassady, el ícono de la Generación Beat cuyo espíritu prácticamente define a los Dead, la melodía sinuosa, tintineante y casi pop de Weir es una maravilla de armonía en dos partes, ya sea cantada con Donna Jean Godchaux en “Ace” o con Brent Mydland en varios álbumes en vivo de Dead.

Grateful Dead, “Suite de informes meteorológicos” (1973)

Las tres piezas de la suite de Weir – Preludio, Parte 1 y Parte 2 (“Let it Grow”) – están, lejos de sentirse separadas, unidas en armonía y gentileza a través de las ondas fluidas del álbum “Wake of the Flood” de 1973 de The Dead. Al contemplar el paso de las estaciones y las flores muertas, el flujo vocal profundo, parecido a una lámpara de lava, de Weir es tan tristemente reflexivo como las letras de Barlow. Y, sin embargo, la coescritura musical de Weir con el folk Eric Andersen, con el respaldo del (entonces) nuevo teclista de Dead influenciado por el jazz modal, Keith Godchaux, es brillante y abierta.

Kingfish, “El gran hierro” (1976)

Mostrando su amor por el country llamativo, Weir pone todo su corazón y entusiasmo juguetón en el clásico “Big Iron” de Marty Robbins. Aunque Robby Hoddinott fue responsable de la espinosa guitarra solista de la canción, el respaldo del bajista Dave Torbert de New Riders of the Purple Sage eleva a Weir y el fondo rítmico de la canción a algo edificante y francamente juguetón.

Grateful Dead, “Profeta estimado” (1977)

El fascinante álbum “Terrapin Station” sólo se volvió más complejo gracias al suave y tembloroso tono barítono de Weir. Un claro punto destacado son los cambios confusos, sutiles, parecidos a una suite, en la melodía y el tono de “Estimated Prophet”, con un conjunto de letras dedicadas a un gurú espiritual imprudente, pero aún carismático, de origen anónimo. Uno de los temas más enigmáticos de Weir y, fácilmente, uno de los mejores.

Grateful Dead, «Necesito un milagro» (1978)

Del fanfarrón álbum “Shakedown Street” de The Dead, llega Weir en su forma más hábil y refinada como cantante confiado. Con una claridad casi impactante, Weir, como vocalista, se pavonea al compás del armonicista invitado Matthew Kelly y convierte la “Street” en una fiesta de barrio.

Grateful Dead, “Siéntete como un extraño” (1980)

Mientras Jerry dejaba caer sus garabatos de guitarra, que se habían convertido en su firma Dead de los últimos días, Weir, el cantante, gorjeaba libremente, mareado y blues a través de un ritmo de jazz tartamudo, hasta que él y Jerry unieron sus destinos en una armonización vocal genuinamente familiar y un solo de guitarra enérgico y frenético al final de la canción.

Bob Weir, “Gonesville” (2016)

Después de años de discos en vivo con un elenco de élites del jazz (Rob Wasserman, Don Was) y los inicios de la saludable carrera de Dead & Company, Weir apareció con un álbum solista sorprendentemente valiente, «Blue Mountain». Su mejor y más conmovedora canción, “Gonesville”, incluía letras dignas de Beat Gen sobre perderse y amarlo, y un sonido de blues, pisando fuerte y pantanoso coescrito por Josh Kauffman, Josh Ritter y el propio Weir. El coro “hey hey hey” de Weir por sí solo vale el precio de la entrada.