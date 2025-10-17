Los 10 mejores momentos musicales de Ace Frehley: con Kiss y Solo

Para un grupo que actuó con maquillajes y disfraces llamativos en medio de explosiones y escupe fuego, tal vez no sea sorprendente que Beso No solían obtener mucho respeto como músicos. Sin embargo, el cofundador y guitarrista principal de la banda, Ace Frehley, quien falleció el jueves después de sufrir lesiones en una caída el mes pasado, era un músico incondicional. Nació en una familia de músicos, recibió una guitarra eléctrica cuando tenía 13 años y nunca dejó de tocar; su último concierto tuvo lugar hace poco más de un mes.

Con Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jeff Beck, los Rolling Stones, Led Zeppelin y The Who como sus principales influencias, comenzó a tocar en bandas cuando era adolescente, se unió a Kiss cuando tenía poco más de veinte años y en un par de años era uno de los guitarristas de rock más influyentes del mundo, inspirando a múltiples generaciones de músicos con su forma de tocar apasionadamente y su llamativa presencia en el escenario. Tocó con Kiss desde su formación a finales de 1972 hasta 1982, luego regresó para giras de reunión y un álbum en 1996 antes de volverse solista definitivamente seis años después.

A continuación se muestran 10 de sus mejores momentos musicales, con Kiss y en solitario.

Beso, “Ginebra fría” (1974)

Esta primera canción que Frehley escribió para el álbum debut de 1974 de su aún nuevo cuarteto fue una de las favoritas en vivo y un punto culminante del avance de la banda, «Kiss Alive!» Sus letras son una oda a las habilidades de este cóctel frío para actuar como afrodisíaco y, desafortunadamente, presagiaron sus luchas posteriores con el alcohol.



Beso, “Diamante Negro” (1974)

No te dejes engañar por la introducción acústica de “Black Diamond”. El solo de Frehley, con una aguja en el rojo y doblando cuerdas, se desliza inquietantemente en el efecto de sonido de una cinta que se ralentiza y se arrastra. La banda no se molestó en esos detalles en vivo, acelerando al ritmo de su pirotecnia en el escenario.

Kiss, “100.000 años” (en vivo, 1975)

Muy poca música de Kiss podría considerarse jazzística, pero el baterista Peter Criss, un aficionado de Gene Krupa, podía hacer girar a la banda cuando la ocasión lo requería. Frehley retoma aquí la síncopa latente del baterista y desata un aullido parecido a un alma en pena en un solo que aún se aferra al ritmo de la banda.

Beso, «Ámalos y déjalos» (1976)

Una pista musculosa escrita por Gene Simmons recibe luz, aire y un solo clásico de “Space Ace”. Más improvisado y experimental que muchos de sus solos, presenta un tartamudeo al estilo de Mick Ronson hacia el final.

Beso, «Shock Me» (1977)

El álbum “Love Gun” tiene un puñado de momentos pop metal impresionantes, pero ninguno tan dramático y entrañable como esta canción, el debut de Frehley como vocalista principal. Por encima de la atronadora línea de bajo de Simmons, Frehley anuncia su debut como cantante con un solo de seis cuerdas que desordena el fregadero de la cocina con largos cambios de fase que giran alrededor del elástico coro de la canción.

Ace Frehley“El ritmo de Nueva York” (1978)

Los cuatro miembros de Kiss lanzaron simultáneamente álbumes en solitario en septiembre de 1978, y los fanáticos quedaron atónitos cuando el de Frehley resultó ser el mejor, considerado por muchos a la par con los últimos álbumes de estudio de la banda. Diseñado para lograr la máxima acidez del glam rock con el chisporroteo de la guitarra de T. Rexian, Frehley toma este stomper escrito por Russ Ballard y le da una voz engreída y amapola, impulsada por una producción impecable del legendario Eddie Kramer.



El cometa Frehley, «Soldados de roca» (1987)

Para el primer álbum de Frehley’s Comet, Frehley se miró en el espejo para coescribir con Chip Taylor (quien escribió “Angel of the Morning” para Merilee Rush y “Wild Thing” para los Troggs). Echó un vistazo aleccionador a su arresto en 1983 luego de una persecución a alta velocidad con la policía (por la cual recibió un cargo de DUI y conducción imprudente) y reforzó el mensaje con un ejército de guitarras literal: 20 guitarristas que asistían a un seminario para el Instituto de Tecnología de Guitarra del Musicians’ Institute de Queens, Nueva York.

https://www.youtube.com/watch?v=1II4NX_4tlc&list=RD1II4NX_4tlc&start_radio=1

Beso, «Hacia el vacío» (1998)

La reunión de los miembros originales de Kiss habría sido simplemente otro álbum de pop-metal de Bruce Fairbairn de gran sonido de la época (“ Slippery When Wet” de Bon Jovi, “Pump” de Aerosmith). Es decir, hasta que aparece la única canción del álbum escrita por Ace, que eleva el ritmo con acordes gruesos y enérgicos y https://www.youtube.com/watch?v=1DlE3Aq6dLIhis La voz más llena de bravura desde “New York Groove”.

Ace Frehley, “Cuántico fracturado” (2009)

A pesar de todas las voces presumidas cargadas de actitud del Bronx y los ritmos más alegres que Kiss de sus álbumes en solitario, “Anomaly” de 2009 de Frehley encontró una rareza genuina en “Fractured Quantum (Instrumental)”, una pista apasionante y sin palabras que se construye desde un comienzo tranquilo y piar pájaros hasta un ingenioso conjunto de melodías, estados de ánimo, técnicas y tonos.



Ace Frehley, “Misión a Marte” (2018)

Para su último álbum de material original, “Space Ace” hizo lo que su imagen siempre había prometido: fue a Marte. Esta pista ferozmente pulsante presenta lo que suenan como 10 guitarras amenazantes con tonos difusos, coronadas por uno de sus solos patentados.