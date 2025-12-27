Los 10 mejores dramas coreanos románticos de 2025 que harán que sea difícil dejar de verlos

VIVA – Se podría decir que 2025 será un año dorado para drama corea género romántico. Varios títulos vienen con historias cálidas, emotivas y llenas de sorpresas. Desde el amor en la oficina, el romance a través del tiempo hasta historias de fantasía conmovedoras, todas ellas han logrado enamorar al público. Lanzando desde KBIZoomAquí están los 10 mejores dramas románticos coreanos de 2025 que deben estar en su lista de vigilancia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

1. Explorador de amor

Este drama cuenta una historia de amor en el mundo laboral que se siente realista y relajante. Han Ji Min interpreta al estricto director ejecutivo de una empresa de cazatalentos, mientras que Lee Joon Hyuk interpreta a su aparentemente perfecta secretaria y padre soltero. Su relación profesional poco a poco se convierte en un vínculo emocional cálido, lleno de procesos de curación de heridas emocionales.

2. Celestial para siempre

Con el tema del amor después de la muerte, este drama de fantasía presenta una historia única y conmovedora. Una anciana se reúne con su marido en el cielo, pero el marido aparece en forma joven. Los secretos del pasado, la reencarnación y la promesa del amor eterno son el núcleo de la historia que conmueve al público.

3. Buen provecho, majestad

Este drama combina romance, historia y delicias culinarias. Un chef moderno de repente viaja en el tiempo a la era Joseon. A través de la cocina y la atención sincera, logró derretir el corazón del rey solitario. La historia de amor se siente única y refrescante, envuelta en una interesante intriga palaciega.

4. Perdidamente loca

Adaptado de un popular webtoon, este drama presenta un romance adolescente con un toque de fantasía. Una estudiante de secundaria que en secreto es un joven chamán intenta cambiar el mal destino del hombre que ama. La historia es ligera, dulce, pero aún tiene tensión emocional.

5. El escándalo de Chunhwa

Ambientado en la dinastía Joseon, este drama es más audaz en sus temas de amor, deseo y secretos palaciegos. El complicado triángulo amoroso entre el noble y el pintor hace que la historia parezca apasionante pero artística, con un fuerte conflicto emocional.

6. Cuando la vida te da mandarinas

Ambientado en la isla de Jeju con hermosas vistas, este drama sigue una larga historia de amor desde la década de 1950. IU y Park Bo Gum muestran un romance que crece con el tiempo, envuelto en la realidad de la historia y las luchas emocionalmente agotadoras de la vida.