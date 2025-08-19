Yakarta, Viva – SkyTrax nuevamente anunció una lista de 10 Mejor aeropuerto de Asia En 2025, evaluado en base a tres criterios principales: eficiencia operativa, instalaciones para pasajeros y conectividad al centro de la ciudad.

No es sorprendente Aeropuerto Internacional de ChangiSingapur todavía sobrevive en la posición superior. Sin embargo, lo cual es bastante alentador, el aeropuerto Soekarno-Hatta en Yakarta llegó a esta lista de élite, al lado de otros aeropuertos de clase mundial.

1. Aeropuerto internacional de Changi, Singapur – Sin

El aeropuerto de Changi a menudo se conoce como un «destino turístico separado». Con un jardín verde, una piscina tranquila, a la icónica joya de cascada, el ambiente del aeropuerto está lejos de aburrir.

La inmigración rápida gracias a los servicios independientes, las instalaciones limpias y las cómodas sillas en cada esquina hace que el viaje se sienta ligero. El entretenimiento también está completo, desde cines gratuitos, jardines de mariposas, piscinas hasta centros comerciales de clase mundial.

Con respecto al acceso, Changi está conectado sin problemas al centro de la ciudad en autobús, MRT, a los taxis. No es de extrañar que el aeropuerto haya vuelto al número uno en Asia.

2. Aeropuerto internacional de HanedaTokio – hnd

Haneda es un símbolo de eficiencia japonesa. La ubicación está cerca del centro de la ciudad de Tokio, facilitando a los turistas y los empresarios. La terminal es limpia, espaciosa y fácil de usar.

Señales claras, colas rápidas, hasta una variedad de opciones de alimentos, desde ramen auténtico hasta platos occidentales premium, hacen que la experiencia aquí sea divertida aquí. No se pierda el mazo de observación que ofrece vistas espectaculares de la bahía de Tokio y la pista.

3. Aeropuerto internacional de Incheon, Seúl – ICN

El aeropuerto de Incheon se conoce como una combinación perfecta de modernidad y amistad. La terminal es ancha, llena de luz natural y fácilmente navegada.

Los pasajeros están mimados con salones de lujo, actuaciones culturales, exposiciones de arte, incluso una arena de patinaje sobre hielo. El culinario aquí también es variado, desde vendedores callejeros coreanos hasta restaurantes de excelentes restaurantes. El acceso a Seúl es muy práctico a través de un tren rápido y autobús.

4. Aeropuerto internacional de Narita, Tokio – NRT

Narita es más lejos que el centro de Tokio, pero sigue siendo la puerta principal de los vuelos de larga distancia de Japón.

Terminales modernas combinadas con el toque tradicional, completos con tiendas de artesanía japonesas y especialidades culinarias especiales como ramen y sushi. Los trenes expresos hacen conectividad a la ciudad garantizada.

5. Aeropuerto internacional de Hong Kong – HKG

Hong Kong mantiene una reputación como el mejor aeropuerto de tránsito de Asia. La terminal de vidrio amplia y eficiente hace que los movimientos de pasajeros sean suaves, incluso durante la hora pico.

Las opciones de compras y culinarias son muy diversas, desde marcas de lujo hasta auténticos platos cantoneses. El transporte al centro de la ciudad también es fácil a través del aeropuerto Express y los autobuses.

6. Libro internacional de Ambulan Cuban, Nagoya – ONG

Construido en una isla artificial, este aeropuerto es famoso por Sky Deck, que ofrece panoramas de mar. El culinario local es una atracción, como Miso-Katsu, Mi Kishimen, al café típico de Nagoya. El ambiente está tranquilo, organizado perfectamente, con un acceso rápido a la ciudad a través del tren Meitetsu.

7. Aeropuerto internacional de Kansai, Osaka – Kix

El aeropuerto de Kansai es un milagro técnico en una isla artificial. Las terminales pragmáticas, fácilmente vigentes y el personal amable lo convierten en uno de los favoritos de los pasajeros.

Además del típico culinario japonés, los centros comerciales aquí también ofrecen recuerdos locales únicos. El transporte a Osaka y las ciudades circundantes se pueden llegar a un tren rápido.

8. Aeropuerto internacional de Fukuoka – Fuk

El aeropuerto de Fukuoka es superior debido a su súper ubicación cerca del centro de la ciudad, solo unos minutos con el metro.

La terminal es concisa, limpia y cómoda. Las tiendas locales culinarias y únicas se suman a su atractivo. Adecuado para pasajeros con una agenda ocupada.

9. Aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Yakarta-CGK

¡El orgullo de Indonesia finalmente ingresó a la lista! Terminal 3 Soekarno-Hatta ahora parece moderno con una arquitectura amplia, llena de luz y exhibe obras de arte indonesias.

Instalaciones más completas: salones premium, cafés y restaurantes internacionales, a las relaciones sexuales de SkyTrain. El tren del aeropuerto también facilita viajar desde y hacia el centro de Yakarta. El proceso de inmigración y seguridad es más eficiente, lo que hace que este aeropuerto suba a las filas de los mejores aeropuertos de Asia.

10. Aeropuerto internacional de Baiyun, Guangzhou – Can

Terminal 2 Baiyun pasajeros estropeó con arquitectura de vidrio y acero de alta clase. Navegación fácil, muchas sillas disponibles y diversos culinarios, desde comida rápida hasta restaurantes de lujo.

Transporte a la ciudad sin problemas a través del metro y el autobús, mientras que el salón ofrece instalaciones de descanso convenientes para los pasajeros de tránsito.