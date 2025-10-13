Los 10 coches más vendidos en septiembre de 2025: Destinator no ha sido determinado

Yakarta, VIVA – Venta móvil en Indonesia a lo largo de septiembre de 2025 vuelve a mostrar actividad positiva. Varios modelos principales al por mayor, también conocidos como entregas de fábrica a distribuidores, registraron un aumento bastante pronunciado en comparación con el mes anterior.

Según datos de Gaikindo, vistos por VIVA Otomotif el lunes 13 de octubre de 2025, los Toyota Innova Reborn e Innova Zenix siguen siendo los reyes de la carretera. Ambos vendieron 6.143 unidades, casi el doble respecto a agosto que fue de sólo 3.741 unidades.

El segundo puesto lo ocupó nuevamente el Daihatsu Gran Max Pick-Up con unas ventas de 3.932 unidades. Este vehículo comercial ligero sigue siendo popular porque es económico, resistente y adecuado para las necesidades de las pequeñas empresas.

El Toyota Avanza se mantuvo en tercera posición con 2.804 unidades. Aunque la competencia en el segmento de los monovolúmenes es cada vez más dura, el Avanza sigue siendo la principal opción para las familias indonesias.

La cuarta posición la ocupa el Suzuki Carry Pick-Up con 2.682 unidades. No en vano, este modelo legendario es conocido por su alta durabilidad y bajos costes de mantenimiento.

Toyota Calya ocupa el quinto lugar tras registrar unas ventas de 2.523 unidades. Este automóvil LCGC para siete pasajeros sigue siendo uno de los favoritos gracias a su precio asequible.

En sexto lugar está el Toyota Rush, que logró ascender de categoría con 2.273 unidades. El diseño deportivo y la dureza del SUV hacen que el Rush siga teniendo demanda.

Honda Brio Satya y Brio RS no quisieron quedarse atrás, ocupando la séptima posición con 2.104 unidades. Este pequeño coche se caracteriza por ser ágil y eficiente, apto para el uso diario en zonas urbanas.

Recién llegados Mitsubishi Destino robó con éxito la atención con ventas de 2.042 unidades. Este SUV está ganando poco a poco una base de seguidores gracias a su diseño futurista y su sólido rendimiento.

Completando la lista, Daihatsu Gran Max Minibus & Blindvan y Daihatsu Sigra también se mantienen constantes entre los diez primeros. Ambos demuestran que Daihatsu sigue siendo fuerte en el segmento de los coches funcionales.

10 coches más vendidos en septiembre de 2025

1. Toyota Innova Reborn e Innova Zenix: 6.143 unidades

2. Pick-Up Daihatsu Gran Max: 3.932 unidades

3. Toyota Avanza: 2.804 unidades

4. Pick-up Suzuki Carry: 2.682 unidades

5. Toyota Calya: 2.523 unidades

6. Toyota Rush: 2.273 unidades

7. Honda Brio Satya y Brio RS: 2.104 unidades

8. Mitsubishi Destinator: 2.042 unidades

9. Daihatsu Gran Max Minibús y Blindvan: 1.918 unidades

10. Daihatsu Sigra: 1.738 unidades

