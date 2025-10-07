Los 10 campus mundiales son los más generosos a los multimillonarios, algunos se encuentran en la India

Yakarta, Viva – tener un título de universidad Lo prestigioso a menudo se considera un boleto para el éxito profesional. Sin embargo, para algunas personas, el título también era un camino al estado multimillonario.

Leer también: Ingresos de RP3.3 mil millones por año, este hombre no está orgulloso de ser un conserje y una vida simple



Basado en la última investigación publicada por Voronoi, varios campus bien conocidos en el mundo ahora son conocidos no solo por sus logros académicos, sino también por los muchos graduados que han logrado construir billones de rupias del imperio empresarial.

Curiosamente, a pesar de que las universidades de los Estados Unidos como Cosecha Y Stanford aún dominó la lista, su posición comenzó a ser amenazada por la aparición de campus de Asia que ahora participaron en el desove de nuevos multimillonarios.

Leer también: Aprenda de Lucy Guo, la mujer más rica del mundo que logró deshacerse de la posición de Taylor Swift



¿Curioso? La siguiente es información completa como se resume de Capitalista visual, Miércoles 8 de octubre de 2025.

Harvard sigue siendo la «fábrica» ​​del multimillonario del mundo

Leer también: Miles de policías y TNI están adelante



Si hay una universidad que es sinónimo de riqueza y red global de clase alta, la Universidad de Harvard claramente ocupa su pico. Basado en el informe de Salas Díaz y Young (2024), Harvard ha dado a luz a 125 multimillonarios con una riqueza total combinada de casi US $ 600 mil millones o alrededor de Rp9,900 billones (tipo de cambio de RP16,500 por dólar).

Grandes nombres como Steve Ballmer (ex CEO de Microsoft) y Michael Bloomberg (fundador de Bloomberg LP) se convierten en un símbolo de cómo las conexiones, la reputación y el acceso al capital en Harvard pueden abrir el camino a la cima del mundo de los negocios.

Curiosamente, las dos figuras más influyentes en la industria de la tecnología, Bill Gates y Mark Zuckerberg, también tuvieron tiempo de estudiar allí, a pesar de que estaban abandonando antes de graduarse.

Stanford y Penn le dieron una generación de inicio gigante

No muy lejos de Harvard, la Universidad de Stanford continúa fortaleciendo su reputación como una «máquina de impresión de emprendedores tecnológicos». Ubicado en el corazón de Silicon Valley, Stanford ha producido 69 multimillonarios, incluidos Jerry Yang (cofundador Yahoo) y Andy Fang (cofundador Doordash).

La cultura de la innovación y el espíritu de exploración en este campus alientan a los estudiantes a atreverse a fallar y construir nuevas ideas. Mientras tanto, la Universidad de Pensilvania dio a luz a una de las figuras más controvertidas del mundo moderno, a saber Elon almizcleFundadores de Tesla y SpaceX.

Luego está la Universidad de Columbia, que es el lugar de aprendizaje del legendario inversor Warren Buffett, así como del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) con sus ex alumnos como Charles Koch, una figura importante en la industria de la energía y la fabricación.