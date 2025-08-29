Los 10 asistentes de Variety para ver honrados en Universal Studios

Quizás sea un poco mucho decir que ser uno de Variedad‘s 10 asistentes para mirar puede ser una experiencia que cambia la vida. Pero ha llevado al menos a uno de los nombrados para Lista de este año – que fueron honrados en un evento de Happy Hour el jueves por la noche en un universal en el lote de Universal Studios, para ser reconocidos por extraños en público.

«Estaba en una hora feliz en Lavo en Hollywood hace unas semanas con algunos amigos, y creo que fueron otros asistentes que estaban cerca», dijo Christine Murrain, quien es la coordinadora de la oficina de Pearlena llenaPresidente, Estudios de TV, para NBC Entertainment & Peacock con guión en Nbcuniversal.

Más importante para Murrain es cómo ha impactado a su familia. «Mis dos padres están en el ejército, y no siempre entienden todos los aspectos de lo que hacemos aquí, pero esto fue algo que les tradujo», dijo.

Está claro que es muy valorada por Igbokwe, quien la miró con una sonrisa orgullosa mientras se paraban uno al lado del otro en la cubierta al aire libre con vistas a la villancía universal.

«No voy a llamarla asistente. Es una colega increíble», dijo Igbokwe. «Tal vez es algo de esa educación militar, pero mi escritorio nunca ha sido más organizado y en la pelota como cuando Christine estaba trabajando conmigo».

Christine Murrain, a la izquierda, y Pearlena Igbokwe en los asistentes para ver Happy Hour (foto de: Scott Angelheart/NBC)

Scott Angelheart/NBC

Anunciado el 7 de agosto, Podery’s 10 Assistants to Watch Class of 2025 also includes Nikki Bergman (Range Media Partners), Katie Byrne (HBO & HBO Max Content), Bela Levin (Skydance), Blake Maley (Gersh Agency), Jessica Omokheyeke (The Recording Academy), Rose Poole (CAA), Kimia Simab (Searchlight Pictures), Arman Yaghmai (Brío) y Olivia Zweig (gemas de pantalla).

Organizado por NBCUniversal y la Junior Hollywood Radio & Television Society, el evento presentó bebidas, comida, merchandising personalizada proporcionada por Meme-Page convertido en la compañía de medios de comunicación Asistentes vs. Agentes Y, por supuesto, amplias oportunidades de redes para los asistentes. Pero la pieza central emocional de la noche fue un discurso pronunciado por el agente literario de TV de Verve Roberto Larios, un miembro de Variedad’S Asistentes para ver la clase de 2018.

El agente de Verve Roberto Lario se dirige a la multitud en los asistentes para ver Happy Hour. (Foto de: Scott Angelheart/NBC)

Scott Angelheart/NBC

«Ser asistente es una oportunidad para ser el compañero de alguien, un socio del crimen, un robin a su Batman o, porque estamos en NBCU, los minions de su Gru», dijo Larios, ganando aullidos de la risa de la multitud.

Pero la mayor parte de los comentarios de Larios fueron más graves, tocando a temas como la colaboración, el respeto a los demás, la autodesforzamiento y la importancia del equilibrio entre la vida laboral y vida.

«No tengas miedo de arriesgarte», aconsejó. «Este es uno de los pocos momentos en su carrera en los que tiene el permiso de aprender, cometer errores y crecer. Así que tome riesgos, haga preguntas y se ponga allí. Las relaciones y los hábitos que las personas construyen ahora definirán su carrera durante las próximas décadas».