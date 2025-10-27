Los 10 actores de Variety que verán su debut cinematográfico en el Newport Beach Fest

Milly Alcock descubrió que había reservado el codiciado papel de Supergirl en uno de los mayores éxitos de este año cuando el director de “Superman” (y codirector ejecutivo de DC Studios) le envió un mensaje de texto con un enlace a un artículo que anunciaba su casting. Admitió que tuvo un momento de duda. “Mi primer pensamiento fue: ¿Qué he hecho?” Alcock dijo ante una audiencia abarrotada en el Festival de Cine de Newport Beach. «Es simplemente aterrador». Pero disfrutó su cameo en “Superman” y luego filmó su propia película, “Supergirl”, que se estrenará el próximo año. «He aprendido mucho de ello y es un gran honor interpretarla y ser esa persona para las niñas».

Alcock fue uno de los de la clase de este año Variedad‘s 10 actores a seguirun honor anual que se otorga desde 1998. Entre los ganadores anteriores se incluyen más de 30 nominados y ganadores del Oscar, incluidos Octavia Spencer, Brie Larson y Timothée Chalamet. Los 10 estuvieron presentes en el Brunch de Honores del festival, donde también se entregaron premios a actores como Brendan Fraser, Mark Hamill y Diane Lane. Scarlett Johansson, quien recientemente hizo su debut como directora con “Eleanor the Great”, fue honrada con VariedadPremio Pioneros y Leyendas. Y Steven Gaydos, quien recientemente se retiró de Variedad después de más de 30 años con la publicación, fue honrado con el premio Arts Champion del festival.

NEWPORT BEACH, CALIFORNIA – 19 DE OCTUBRE: Scarlett Johansson, ganadora del premio Variety Legend & Groundbreaker, habla en el escenario durante la Festival de Cine de Newport Beach HONORES en The Balboa Bay Resort el 19 de octubre de 2025 en Newport Beach, California. (Foto de Tiffany Rose/Getty Images para el Festival de Cine de Newport Beach) Imágenes Getty para la playa de Newport

La clase de 10 actores a seguir de este año incluyó a varios actores que debutaron en el cine: Miles Caton, la estrella de «Sinners» de Ryan Coogler, Chase Infiniti de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson y Guillaume Marbeck, quien interpreta a Jean-Luc Godard en “Nouvelle Vague” de Richard Linklater. Caton bromeó sobre cómo ha cambiado su vida desde que interpretó a Sammie, un guitarrista tan talentoso que atrae una atención sobrenatural. Si bien dijo que extraños se le acercaron y lo llamaron Sammie, señaló: “Todavía puedo salir, divertirme, relajarme y estar con mi familia”.

El debut cinematográfico de Infiniti la encontró defendiéndose de pesos pesados ​​como los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro. «Aproveché cada momento y lo traté como una clase magistral», reveló Infiniti. “Realmente quería asegurarme de observar y aprender, y estuve presente en cada segundo del camino para observar lo que hace grandes a los grandes”.

Muchos de los alumnos de este año se encontraron compartiendo escenas con estrellas importantes. En “El beso de la Mujer Araña”, Tonatiuh protagoniza su primer papel protagónico en una película, ya que interpreta a un hombre queer en una prisión argentina y a la estrella de cine de la Era Dorada en cuya película se escapa. Sus coprotagonistas incluyen a Jennifer López y Diego Luna. Cuando consiguió el papel, el actor dice que estaba listo. “Sentí que era la oportunidad para la que había estado entrenando toda mi vida y mi madre emigró aquí y trabajó en un autoservicio”, dijo. “Y estar en un elenco con Jennifer y Diego, y en un musical de Bill Condon, todo eso, sentí como si me invitaran a los Juegos Olímpicos”.

Añadió que su personaje prisionero, Molina, “es esta hermosa expresión sin género” y que la película presenta un elenco totalmente latino. “Y siento que en una época en la que los latinos y las personas LGBTQ están siendo atacadas, nuestra película dice: te amamos, te vemos y te daremos el tratamiento de Hollywood”.

El actor británico Jay Lycurgo protagoniza junto a Cillian Murphy “Steve”, que ahora se transmite por Netflix. El reciente ganador del Oscar interpreta a un profesor con problemas en una escuela para jóvenes con problemas sociales y de comportamiento. Lycurgo tenía una conexión personal con el material: su padre tiene un trabajo similar. “Algunos de ustedes pueden estar luchando hoy con su salud mental y yo, personalmente, lucho con ella todos los días”, reveló Lycurgo. «Así que estoy muy feliz con la película, muy apasionado por ella, y más aún porque puedo contar el trabajo de mi papá».

También comparte escenas con grandes nombres en próximas películas: Ella Anderson, quien interpreta a la hija del personaje de Kate Hudson en “Song Sung Blue”, la historia real de una pareja que forma una banda tributo a Neil Diamond. La película, protagonizada también por Hugh Jackman, se estrena en diciembre. El actor noruego Inga Ibsdotter Lilleaas interpreta a la sensata hija del director de cine de Stellan Skarsgård en “Sentimental Value” de Joachim Trier, la continuación de su película nominada al Oscar “La peor persona del mundo”. Y Edmund Donovan, ganador del premio Obie y Drama Desk por su trabajo en la obra «Greater Clements», se encuentra interpretando a un admirador del poeta olvidado de Willem Dafoe en «Late Fame».

Mari Yamamoto será vista a finales de este año en “Rental Family”, protagonizada por Brendan Fraser, quien visiblemente lloró mientras hablaba de trabajar con él. Ella contó una historia sobre el rodaje de una escena en un balcón precario en Japón y cómo, aunque él no estaba frente a la cámara, «tenía tantas ganas de estar ahí para mí que se asomaba». Continuó: «Se está inclinando mucho para acercar su rostro lo más posible a mí, y eso le preocupa, pero a mí me preocupa que el ganador del Oscar se caiga del balcón. Esa es una historia que te cuenta cómo es él como persona y como actor: que hará cualquier cosa para atraparte si te caes, y que siempre estará ahí para ayudarte. Aprendí que así es como quiero ser como persona y como actor. Así que gracias, Brendan Fraser».