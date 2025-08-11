Lori Harvey se une a la temporada 3 de la ‘duda razonable’ de Hulu

Lori Harvey se ha unido al elenco del Ónix colectivo Drama legal «Duda razonable» como una estrella invitada recurrente.

Harvey interpretará al Chelsea, un personaje descrito como «una fuerza impredecible con un pasado problemático que resurge para desafiar a Jax (Emayatzy Corinealaldi) de maneras inesperadas».

Harvey es filántropo y presidente y CEO de Lori Harvey Enterprises, que alberga sus marcas de cuidado de la piel y trajes de baño, Skn y Yevrah Swim. Ella consiguió su primer papel televisivo en la mini serie 2024, «Fight Night: The Million Dollar Heist».

«Duda razonable» está protagonizada por Corinealaldi, McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey y Joseph Sikora. Las estrellas invitadas recurrentes previamente anunciadas para la tercera temporada incluyen Morris Chestnut, Kyle Bary, Rumer Willis, Brandee Evans, Richard Brooks, April Parker Jones, Keith Arthur Bolden y Kash Doll.

Se dice que la tercera temporada de «duda razonable» sigue a Jax «asumiendo a un nuevo cliente después de una tumultuosa temporada de lucha para salvar a su mejor amiga de una cadena perpetua mientras cura su propia aventura mortal. Cuando una ex niña se encuentra en un montón de problemas, Jax aprovecha la oportunidad de especificar su rutina diaria».

La logline continúa: «Pero cuando la vida personal de su cliente resulta tener todo el drama y el peligro de una película de Hollywood y el futuro profesional de Jax amenaza por un asociado carismático en su empresa, ¿puede Jax limpiar el nombre de su cliente sin perder los éxitos personales y profesionales por el que ha trabajado tan duro?»

La temporada 3 se estrena el 18 de septiembre con dos episodios, seguidos de nuevos episodios que transmiten semanalmente los jueves. Se crea «duda razonable», es escrita y producida por Raamla Mohamed. Kerry Washington Ejecutivo produce junto a Pilar Savone para Simpson Street, Larry Wilmore a través de Wilmore Films, Anton Cropper y Lena Cordina. Shawn Holley, Jon Leshay, Tamara Gregory, Erika Harrison y Zahir McGhee sirven como coproductores ejecutivos. La serie proviene de Onyx Collective y es producida por 20th Television, una parte de Disney Television Studios.