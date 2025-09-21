Lorenzo se sorprendió al recordar los legendarios enfrentamientos de Rossi y Márquez

VIVA – Han pasado más de diez años, pero incidente Hot en el Gran Premio Malasia 2015 involucrando Valentino Rossi y Marc Márquez todavía causó una fuerte impresión en la historia Motogp. El evento conocido como «Sepang Choque» no solo determinó la dirección de la lucha por el título mundial, sino que también dejó lesiones en las relaciones entre los jinetes, especialmente Rossi, Márquez y el compañero de equipo de Rossi en ese momento, Jorge Lorenzo.

En un nuevo documental, Lorenzo reveló que todavía estaba sorprendido cuando recordó el incidente. Para él, el incidente fue uno de los momentos más dramáticos y controvertidos del mundo de las carreras automotrices.



Marc Márquez (izquierda) y Valentino Rossi.

La temporada de MotoGP 2015 es conocida como una de las más intrigadas. Valentino Rossi se desempeñó constantemente desde el comienzo de la temporada y se convirtió en un fuerte candidato para el campeón mundial. Sin embargo, su compañero de equipo en Yamaha, Jorge Lorenzo, también mostró un rendimiento impresionante y continuó eclipsando.

Por otro lado, Marc Márquez, el campeón defensor de Honda, no estaba compitiendo por el título, pero a menudo estaba involucrado en un duelo con Rossi. Antes de la carrera en Sepang, Rossi acusó abiertamente a Márquez de bloquearlo deliberadamente e incluso ayudó a Lorenzo a ganar el título del mundo. La acusación hizo la atmósfera antes de que la carrera se calentara.

Duelo feroz en el circuito de Sepang

La carrera en Sepang, Malasia, se convirtió en un escenario para la competencia de Rossi y Márquez. Ambos estuvieron involucrados en un duelo apretado desde el principio, adelantándose a varios contactos pequeños. El avance agresivo que hacen hace que la tensión racial sea más alta, tanto en la pista como en el paddock.

El pico de tensión ocurre en la esquina 14. Rossi se ve ensanchado cuando se duele con Márquez. En ese momento, la rodilla de Rossi parecía tocar la moto de Márquez. Como resultado, Márquez perdió el equilibrio y cayó, mientras que Rossi continuó la carrera hasta que terminó tercero.

Este incidente inmediatamente provocó una gran controversia: ¿Rossi realmente está pateando, o es solo un contacto normal en un duelo apretado? Este debate continúa rodando hasta ahora.

Castigo por Valentino Rossi

La dirección de la carrera redujo tres puntos de penalización a Rossi, aumentando el número de puntos de su sentencia a cuatro. Basado en la regulación actual, Rossi también tuvo que comenzar desde la posición posterior en la última serie de la temporada en Valencia.

Esta decisión hizo que Rossi fuera muy desventajada. Aunque todavía estaba liderando la clasificación en ese momento, su posición se volvió frágil porque tuvo que luchar duro por detrás de la red. Al final, Jorge Lorenzo aprovechó bien esta situación y logró bloquear el título mundial en Valencia, mientras que Rossi solo terminó cuarto.

Reacción de Jorge Lorenzo

En el documental de Dazn, Lorenzo reveló cómo fue testigo del incidente directamente. Dijo que el momento fue realmente sorprendente:

«Me sorprendió, porque no estás acostumbrado a ver a un corredor empujando claramente a otros corredores de la pista», dijo Lorenzo, fue seguido por Viva de Chocar Domingo 21 de septiembre de 2025.

También consideró que el castigo dado era demasiado ligero. Según él, Rossi podría ser descalificado de inmediato o obtener una bandera negra (bandera negra). Si eso sucede, el título mundial puede ser asegurado más fácilmente por él sin tener que esperar la carrera en Valencia.

Sin embargo, Lorenzo también admitió que sus emociones eran muy altas. Se comparó con un jugador de fútbol que a menudo exigía al árbitro que diera castigo. La presión del título del título lo hizo reaccionar más emocionalmente de lo habitual.

Impacto a largo plazo

El incidente de Sepang 2015 no solo determina los resultados del campeonato, sino que también afecta la imagen de los corredores:

– Valentino Rossi sigue siendo una leyenda de MotoGP, pero algunos fanáticos ven este incidente como un mancha en su carrera.

– Marc Márquez es considerado parte de los fanáticos de Rossi como el culpable que arruinó las posibilidades de su ídolo, a pesar de que él mismo negó la acusación.

– Jorge Lorenzo salió como campeón mundial, pero su título a menudo se asocia con la controversia y las ganancias de la disputa de Rossi-Márquez.

Hasta ahora, Sepang Choque sigue siendo un material de discusión en caliente entre los fanáticos de MotoGP. Muchos lo llaman el momento más dramático en la historia de las carreras modernas.



Yamaha MotoGP Racer MotoGP, Valentino Rossi y Marc Márquez (derecha)

Los recuerdos de Jorge Lorenzo sobre el incidente de Rossi vs Márquez en Sepang 2015 mostraron cuánto fue el impacto del evento. Para Lorenzo, el momento no fue solo sobre la lucha por los títulos mundiales, sino también sobre la deportividad, la justicia y las altas emociones que colorean el mundo de las carreras automotrices.

Aunque han pasado más de diez años, el incidente sigue siendo una parte importante de la historia de MotoGP. No solo porque determina los resultados del campeonato de 2015, sino también porque ilustra la intensidad de la rivalidad que hace que este deporte sea tan popular en todo el mundo.