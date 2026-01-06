Lorde, Stray Kids y A$AP Rocky encabezarán la edición 2026 de Bola de gobernadoresEl festival de música emblemático de la ciudad de Nueva York. Gov Ball regresará al Flushing Meadows Corona Park en Queens del 5 al 7 de junio, coincidiendo con el Mes de la Música de Nueva York.

Otros artistas importantes en la alineación de 2026 incluyen a Baby Keem, Kali Uchis, Jennie, Katseye, Geese, Major Lazer, Pierce the Veil, Dominic Fike, Blood Orange, Clipse, Mariah The Scientist, Wet Leg, Amyl and The Sniffers, Freddie Gibbs & The Alchemist, The Dare, 2hollis y Ravyn Lenae.

Gov Ball ofrecerá tres días de música en vivo, presentando a más de 60 artistas en tres escenarios. Se puede llegar fácilmente al festival en transporte público, con acceso a través del metro desde los cinco distritos y el ferrocarril de Long Island desde los puntos del este.

La edición de este año contará una vez más con las mejores ofertas de comida local y gourmet junto con un programa de bebidas seleccionadas. En todo el parque, los asistentes pueden participar en experiencias inmersivas para los fanáticos, oportunidades para tomar fotografías y más. En las próximas semanas se anunciarán proveedores, activaciones y programación adicionales.

Los fanáticos ahora pueden registrarse para la preventa de SMS que tendrá lugar el jueves 8 de enero de 10 a.m. a 11 a.m., hora del Este. Todos los precios de las entradas aumentarán el jueves a las 11 am ET cuando comience la venta al público. Gov Ball ofrece una vez más boletos de 3 y 1 día para ver boxes. Los tipos de boletos premium que regresan incluyen GA+, VIP y cabañas para 1 y 3 días.

Echa un vistazo a la programación completa a continuación.