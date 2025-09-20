Lorde se despierta en el programa de Chicago ‘Ultrasound’: Review de conciertos

Si Lorde algunos es visto como uno de los grandes místicos de la música pop, ella también es una maestra de la disminución, o que no cree su personalidad y ella misma. A mitad de su actuación en la parada de Chicago de ella Tour mundial de «ultrasonido», Hizo una pausa en el programa y pidió que las luces de la arena se encendieran para poder echar un vistazo a la audiencia.

«Eres tú quien ha hecho estas canciones en vivo como lo hacen», dijo, las luces brillantes que actúan como una especie de ecualizador: robado de su sombra, su rostro de repente era como los de la audiencia. Para ese momento, Lorde fue Ella Yelich-O’Connor, o tan cerca de su ser real como lo permitiría su presencia en el escenario. «No tiene nada que ver conmigo, es todo que ver contigo».

La multitud rugió. Fue un momento entre muchas de deconstrucción, reconstrucción y transformación que caracterizó la obra de Lorde. El set cubrió los cuatro álbumes en su obra, tocó «Reales», su éxito de avance de 2013 y aparentemente un bis natural, segundo, pero se centró principalmente en Su último, «Virgin». Realizó cambios de vestuario a la vista de la audiencia, eliminando piezas de ropa individuales durante y entre canciones. Ella empujó sus jeans para revelar ropa interior negra de Calvin Klein y se quitó los zapatos para «Asuntos de actualidad»; Antes de «GRWM», enganchó su camisa azul oscuro y giró a centímetros de una cámara, transmitiendo su sudor estómago a la arena en la pantalla detrás de ella. Para «Man of the Year», posiblemente el clímax del programa, la cantante aplicó cinta plateada a su pecho, cantando sin camisa con jeans y una cadena de plata, que encarna la visión que había tenido de sí misma y su identidad de género mientras creaba «Virgen».

Estos cambios a pequeña escala cambian, combinados con un diseño de iluminación intrincado y preciso que, a veces, bañaban la arena con luz azul, parecía revelar el deseo de Lorde de desnudar todo, para ser tan transparente como para ver. La portada de «Virgin» presenta una imagen de rayos X de una pelvis con un DIU, una cremallera y hebilla del cinturón; En el álbum, Lorde canta sobre relaciones problemáticas e intimidad, lucha con la imagen corporal y convirtiéndose en «alguien más como yo». En todo «Virgin» (y, de hecho, sus álbumes anteriores) es un alcance para la pureza: de sí mismo, de lugar, de experiencia. Pero envueltos en esa pureza hay capas, capas de las que habló durante el espectáculo.

«Quieres probar el extraño sabor de la vida, quieres dulce y agria, amarga», dijo a la audiencia. «Entiendes que al pelar las capas se encuentra algo muy veraz y hermoso».

Sin embargo, el proceso de pelar esas capas puede ser desorientador, particularmente en un mundo donde el intento de mapear la nebulidad de sí mismo a menudo es interrumpido y fragmentado por la pantalla. Si «Virgin» es un trabajo destilado y compacto, entonces el concierto lo complementó visualmente y lo mejoró, dividiendo a Lorde y a sus dos bailarines revestidos de grises en arreglos frenéticos de imagen y video, tanto para el valor del entretenimiento, sin duda, pero también como una especie de comentario sobre la subjetividad digital. En un momento, uno de los bailarines sostenía una cámara y un micrófono frente a Lorde, caminando frente a ella como un pseudopaparazzo, el omnipresente mar de cámaras telefónicas a continuación también captura cada movimiento.

Lorde luego rompió el cuarto muro para su penúltima canción, «David», una inquietante meditación sobre una relación pasada. Envuelto en una chaqueta aparentemente hecha de paneles ligeros, descendió del escenario hacia la multitud, que se separó para hacer un camino para ella.

«¿Por qué corremos a los que hacemos?» Ella cantó, llegando al extremo opuesto de la arena cuando la canción se acercó a su rugiente y pulsante final. «No pertenezco a nadie».

Con eso, las luces se apagaron. Lorde resurgió en una sudadera azul, todavía frente al escenario, un solo rayo de luz que cruzaba la arena sobre ella, para tocar «Ribs», de su primer álbum, «Pure Heroine». Cuando la canción terminó, ella se acercó a la viga y la atrapó con la mano. En los últimos segundos, su palma brillaba rojo, y luego la luz desapareció.