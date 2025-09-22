El bfi Festival de Cine de Londres ha anunciado los oradores y eventos que participan en el foro de la industria en su próxima 69a edición.

Dirigir la alineación es una conversación de atención con Tessa RossEl pionero productor del Reino Unido que dirigió Film4 durante más de una década y recientemente, como co-head of House Productions, estuvo detrás de la taquilla y el favorito de los premios «Concónimo».

En otra parte del programa, Variedad está apoyando un panel de discusión que examina el «arte intrincado de las coproducciones» que involucra a los productores Maria Ekerhovd («»Valor sentimental«), Emily Morgan (» Dreamers «), Klaudia Śmieja-Rostworowska (» huérfano «) y Lorna Tee (» Diamonds in the Sand «). Mientras tanto, las estrategias de distribución para películas documentales se considerarán en un panel con ejecutivos de Autlook Filmsales, películas modernas, indox y perpetua Cine, mientras que habrá un panel de los» y ejecutivos de Framestore, Milk, Belofx y uno de nosotros.

Otros eventos incluirán una inmersión profunda en la próxima serie limitada de Sky «The Death of Bunny Munro», basada en la novela de Nick Cave, una sesión de «Anatomía de un debut» con el escritor y director de ISH «Imran Perretta Dhiraj Mahey, y la co-escritora de Enda Walsh, el LFF inaugural LFF expandido Día de la Industria Inmersivo de la plataforma de la industria, XR, y Video Games y un Video Games y un Video Games.

Manteniendo las cosas aún más cerca de casa, un equipo de directores de eventos de cine y programadores senior, incluida Thomas Rosso de la Semana de los Críticos de Cannes, Jacqueline Lyanga de Berlerale, Pia Lundberg de Göteborg Film Festival y el Festival de Cine de Londres, Kristy Matheson, contemplará el «Evolucionador de los festivales en Festivals in Apoy para el apoyo y el Festival de Londres».

«Los festivales de cine tienen que ver con la conexión y estoy encantado de ver esta emocionante línea de invitados del Reino Unido e internacional que se unen a nosotros para compartir su tiempo, conocimiento y experiencia», dijo Matheson. «Como siempre, nuestros populares eventos de redes y reuniones curadas continuarán fomentando nuevas colaboraciones creativas y comerciales, y espero ver los resultados de estos en los próximos años».

El BFI London Film Festival se lleva a cabo del 8 al 19 de octubre, y abrirá con «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».