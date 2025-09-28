Lola Young ‘Ok Now’ después de colapsar durante todas las cosas Go Rendimiento

Cantante británica Lola Young Publicó que está «bien» después de colapsar en el escenario durante su actuación en el All Things Go Festival en Nueva York el sábado.

Young sufrió una emergencia médica no especificada mientras cantaba su canción «Petited» y fue llevada fuera del escenario por una unidad médica. La compañera de etiqueta Remi Wolf apareció en el escenario poco después y aseguró a la audiencia: «Mi amiga Lola está detrás del escenario, y está bien», aunque después de decir «Eso realmente fue aterrador».

Después de unas horas Young publicó una historia de Instagram en el que ella escribió: «Estoy bien ahora. Gracias por todo su apoyo Lola XXX».

El incidente se produjo pocos días después de que el cantante canceló una actuación en Nueva Jersey por razones de salud mental, que abordó durante su set el sábado, diciendo que «había tenido un par de días complicados».

«A veces la vida realmente puede hacerte sentir que no puedes continuar», agregó. «¿Pero sabes qué? Hoy me desperté y tomé la decisión de venir aquí, y quería ser genial. A veces la vida puede arrojarte limones, y solo tienes que hacer limonada».

Su gerente, Nick Shymansky, publicó en la historia de Instagram de Young que había recomendado que ella cancelara la actuación en Nueva Jersey como una «medida protectora para mantenerla a salvo».

Sin embargo, a principios de semana, ofreció una impresionante actuación acústica y habla en el aserrín nacional de Brooklyn National, que habla libremente, como suele hacerlo, sobre sus desafíos con la salud mental y el abuso de sustancias.

Esos desafíos a menudo surgen en la letra de sus canciones, entre no menos en su innovador éxito «Messy», y su nuevo álbum, «I’m Only Fucking Myself», lanzado la semana pasada.