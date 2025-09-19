Lola Young es a partes iguales de arena y gracia en ‘Solo estoy en mí mismo’

Lola Young irrumpió en la escena con el antihem viral «Desordenado,«Un sencillo contundente que se sintió como leer la aplicación de notas sin filtrar de alguien a las 3 de la mañana» No soy flaco, y saco a un Britney cada dos semanas «, aúlla.» Pero me corta un poco, ¿quién quieres que sea? » Era una pregunta, pero también una advertencia para marcar sus expectativas: Young está lejos de interesarse en ser su típica estrella pop.

Proveniente del sureste de Londres, la joven de 24 años se presentó primero, áspera pero melosa e imposible de ignorar. Con «Messy», Young le rogó a sus oyentes una segunda escucha, aunque solo sea para descubrir a quién demonios podría sonar eso. Ahora, con su tercer álbum de estudio «I Only Fucking Myself», no solo se duplica en el caos, sino que lo armaba. La cantante y compositora continúa compartiendo la narrativa de su vida con ingenio y carreras vocales robustas que se sienten y suenan más allá de sus años.

Titulado con un guiño y una advertencia, «Solo estoy jodiendo yo mismo» fue escrito a la sombra de un éxito, un período de rehabilitación de cocaína y las bombas emocionales que vienen con fama repentina. Young es muy consciente de sus propios métodos de auto-sabotaje. La portada del álbum lo dice todo: una muñeca explosiva que le lleva la cara, una metáfora de la mercantilización, la alienación y el absurdo general de ser joven y molesto.

La letra se sumerge profundamente en el mundo interior de Young y la revelan en su más autodestructiva, pero artísticamente más aguda. Ella golpea como un golpe y se abraza como un hematoma, a menudo en el mismo verso. En «¿Podemos ignorarlo? :(» Ella racionaliza con sus tendencias evitativas: «Juego con fuego como si me siento cuando me quema / Si soy honesto, tomaré cualquier cosa siempre que duele».

Hay contexto para el caos. Después de graduarse de la escuela británica en 2018, Young actuaba en los conciertos locales y abrió micrófonos antes de llamar la atención de los pesos pesados ​​de la industria Nick Shymansky (el ex gerente de Amy Winehouse) y Nick Huggett (el ejecutivo que firmó por primera vez Adele). Con Shymansky todavía a su lado, el camino de Young fue innegablemente influenciado por las leyendas, pero en «solo estoy jodiendo yo», ha trabajado en el trabajo para que sea inequívocamente suyo.

Donde su trabajo anterior se inclinó hacia la baladería acústica, este disco ve a los jóvenes desviados con confianza en un terreno alternativo instrumentalmente apretado. La producción es más rica, más extraña y más segura, con colaboraciones que incluyen manuka y solomonófonos (SZA, Dominic Fike, Remi Wolf) agregando florituras psicodélicas y rocas.

The second-to-last song, “Who Fucking Cares?,” captures the album’s balance of self-pity and comedy, packaging it into a sticky chorus: “All I know is that I’d like to be, and someday I might get there / In the meantime, I’ll cry to Radiohead hoping my ex still cares / But that’s unlikely, he’s probably having great sex / With that girl I knew was an idiot.” Mientras tanto, «Post Sex Clarity» se siente como la oferta más (algo) lista para la radio, pulida y pop hacia adelante sin lijar los bordes. Pero está en «Fuck Everybody» donde ella le da los dientes: «He estado fumando a tu padre, dándole la cabeza / ha estado volando mi teléfono, pero lo soplo en su lugar».

Es descarado, desquiciado e imposible no reír (o hacer una mueca) cuando te encuentras relacionado con su audacia. Pero Young nunca deja que el valor de choque eclipse su sustancia musical. Debajo de los despiadados confesionales, hay una alma que es imposible de ignorar.