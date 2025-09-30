Lola Young cancela todos los próximos eventos para ‘trabajar en mí mismo’

Lola Young ha anunciado que se está alejando de actuar para concentrarse en su salud. Esto se produce después de que el cantante y compositor británico colapsó en el escenario durante su actuación en el All Things Go Festival en Nueva York durante el fin de semana.

«Me voy por un tiempo», escribió Young en un breve párrafo publicado en su página de Instagram. «Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible. Gracias por todo el amor y el apoyo. Lamento mucho relajar a cualquiera que haya comprado un boleto para verme, me duele más de lo que sabes».

Young agregó que los fanáticos que habían comprado boletos para verla en vivo «obviamente» tendrían derecho a un reembolso completo.

«Realmente espero que me dé una segunda oportunidad una vez que haya tenido tiempo para trabajar en mí mismo y volver más fuerte», concluyó.

Young estaba programado para actuar en una serie de festivales de música y espectáculos con fechas programadas para el próximo año. No está claro qué fechas y apariciones exactas se han cancelado.