Lola Young Archive reclama contra Carter Lang por créditos de composición de canciones

Lola Young ha presentado un reclamo de la corte de propiedad intelectual contra el músico Carter Lang«fuertemente [refuting]»Sus afirmaciones de que tiene créditos en cuatro de sus canciones.

Lang, quien ha trabajado con todos, desde Justin Bieber hasta SZA, anteriormente colaboró ​​con Young en su innovador sencillo «Messy», así como cuatro canciones de su último álbum «I’m Fucking My Meling», que se lanzó el mes pasado. Mientras Variedad no pudo ver los documentos, el BBC informa que el reclamo se presentó en Londres en nombre de Young y Sony Music Publishing el miércoles, y que la disputa crediticia ha estado ocurriendo durante meses.

Si bien no está claro qué cuatro canciones están en el corazón del tema, Lang ha contribuido a «buenos libros», «desordenado» y «enamorado» de «This Won won whest You de todos modos» del año pasado, así como «One Thing», «Walk Over You», «Post Sex Clarity» y «No me gusta» de su tercer álbum.

Variedad se ha comunicado con los representantes de Young, Lang y Sony Music Publishing para hacer comentarios.

Young saltó a la fama el año pasado a la espalda de «Messy», que primero ganó popularidad en Tiktok antes de cruzar a las listas. En los Estados Unidos, la canción alcanzó el número 14 en Billboard Hot 100 y encabezó la lista Pop Airplay. Recientemente presentó «Messy» para su consideración en los Premios Grammy 2026, con la esperanza de lidiar en disco y canción del año, así como al mejor artista nuevo.

La cantante presentó su reclamo solo un día después de que canceló todos sus próximos eventos para «trabajar en mí mismo». Decidió dejar de actuar después de colapsar en el escenario durante su actuación en el All Things Go Festival en Nueva York el fin de semana pasado.