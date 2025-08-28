Lola Tung, Nico Parker protagoniza ‘The Young People’ de Osgood Perkins

Lola Tung Y Nico Parker protagonizará «The Young People», una nueva película de «»Longlegs» director Osgood Perkins. La película se basa en un guión que escribió Perkins.

Neon, que tiene un acuerdo por primera vista con Perkins y lanzó tanto «Longlegs» y «Monkey» del director, cofinanciará la película con Media Lyrical y la lanzará teatralmente. Perkins está produciendo con su compañero Chris Ferguson para Phobos y Brian Kavanaugh-Jones para Range. ¿Los detalles de la trama permanecen en secreto, pero presumiblemente la historia involucra a los jóvenes? La producción comenzará este otoño en Vancouver.

Perkins, y su banner de producción Phobos, firmaron el acuerdo con neón en mayo. Neon lanzará la próxima película de Perkins, «Keeper», el 14 de noviembre.

Tung está jugando el liderazgo en la temporada 3 de «The Summer I Gurn Betting» de Prime Video. Recientemente envolvió la producción en la próxima función de terror «Frutos prohibidos», que está programado para el lanzamiento teatral en 2026. En el escenario, hizo su debut en Broadway en «Hadestown» como Eurydice en un compromiso limitado en febrero de 2024.

Parker protagonizó más recientemente la nueva versión de acción en vivo de Universal «How To Train Your Dragon», así como en el debut como director de Maude Apatow, «Licencia poética,«Que se estrenará en TIFF la próxima semana. Otros créditos incluyen» Bridget Jones: Mad About The Boy «,» Suncoast «, y la serie de HBO «The Last of Us», para la cual fue nominada para un premio de televisión BAFTA 2024.

Neon ganó el Oscar de la Mejor Película para «Anora» de 2024, un premio que previamente recogió para «Parasite». Recientemente lanzó Michael Angelo Covino y «Splitsville» de Kyle Marvin, protagonizado por Dakota Johnson y Adria Arjona, así como «Together», protagonizada por Alison Brie y Dave Franco. La compañía debutará «No otra opción» de Park Chan-Wook y debutar siete películas en TIFF, incluyendo «The Secret Agent», «Fue solo un accidente», «Sirât» y «Valor sentimental».

Lyrical Media se encuentra actualmente en postproducción en la embestida de Adam Wingard y «The Death of Robin Hood» de Michael Sarnoski, protagonizada por Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgård.

