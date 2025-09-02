LOKATARU CRÍTICAS DE ADVERSIÓN A LAS ACUSLAS DE LA POLICÍA CONTRA DELEDRO: ¡JUGAR Víctima!

Yakarta, Viva – Equipo de defensa Depósito Fundación respondió detención Su director ejecutivo, Delpedro Marhaenprescrito como sospechar Incitando por Polda Metro Jaya.

Leer también: Estudiante de Hasut, esta es la declaración del director de Lokataru, sospechoso de ser el objetivo de la policía hasta que condujo a un arresto



Consideraron que las acusaciones policiales no tenían fundamento y violaron los procedimientos legales. La investigación asistente de Lokataru, Fian Alaydrus, enfatizó que la acusación de incitación alegada por la policía no estaba clara o prueba.

«Consideramos que esto es demasiado malo para lo que nos acusa de ser maestra por todo tipo. Esta es una forma, interpretando a la víctima», dijo Fian en la Policía Metropolitana de Yakarta, el martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Desplegado! Esta es la loca acción 38 ganadores que hicieron que la demostración de DPR se convierta en horror





Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía Foto : Haris Azhar Captura de la pantalla de YouTube

Según Fian, las actividades de Lokataru en las redes sociales hasta ahora son en realidad una forma de campañas de educación democrática y de derechos humanos, no una invitación a traición o anarquistas.

Leer también: ¡Reveló! La razón por la que la policía arrestó a Delpedro Lokataru, la razón …



«Hasta donde yo sé en el corredor de la Fundación Lokataru y no importa cómo su nombre de la Organización de la Sociedad Civil definitivamente llevará a cabo una educación en la democracia de los derechos humanos», dijo.

Fian también criticó los procedimientos de captura de Delpedro que se consideraron arbitrarios. Según él, la policía nunca envió una carta de citación o una inspección inicial, e inmediatamente nombró a Delpedro como sospechoso en la oficina de Lokataru.

«No hay un proceso de inspección inicial, una convocatoria, incluso de repente arrestado, inmediatamente determinando al sospechoso incluso», dijo.

La defensa de Lokataru enfatizó que su partido consideraba esta acusación como un acto cruel de organizaciones de la sociedad civil que había estado llevando a cabo la supervisión pública y la educación democrática.

«Porque en términos del procedimiento no hubo un proceso de citación, no hubo un proceso de inspección, incluso de repente directamente en Satroni, en nuestra oficina, inmediatamente la determinación del sospechoso», dijo.

Anteriormente informó, la policía habló sobre las noticias del director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, según los informes, recogidos por la policía de Yakarta forzada.

«Por lo tanto, es cierto, la policía metropolitana de Yakarta en este caso investigadores de la Dirección de Investigación Criminal ha arrestado al hermano de DMR», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Él dijo que la persona interesada fue arrestada por acusaciones de incitación en la naturaleza al involucrar a los estudiantes. Hasta ahora, Delpedro todavía se está examinando intensamente.

«Para las supuestas invitaciones de incitación provocativa al involucrar a estudiantes, incluidos niños», dijo.

Para tener en cuenta, el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue recogido por la policía de la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 1 de septiembre de 2025.

La Fundación Lokataru a través de su cuenta oficial de Instagram, subió la noticia de Delpedro, fue recogida por la policía en la oficina de Lokataru el lunes por la noche, a las 22:45 WIB.

«Alrta! Alita! Alita! LOKATORU Director Delpedro Marhaen Foundation fue recogido por la Policía Metropolitana de Yakarta sin ninguna explicación!», Escribió la cuenta de @lokataru_foundation citada el martes 2 de septiembre de 2025.

Solidaridad de la sociedad civil para el director de la Fundación Lokataru Delpedro Marhaen, condenó fuertemente el arresto de Delpedro por la Policía Regional de Metro Jaya como actos arbitrarios.

«Este arresto es una acción represiva que hiere los principios de la democracia y los derechos humanos», escribió Solidaridad para Delpedro Marhaen.