Lok Sabha pasa una nueva factura de impuestos sobre la renta, aquí hay conclusiones clave







El Lok Sabha pasó el lunes el Factura de impuestos sobre la renta2025, con el objetivo de revisar el marco del impuesto sobre la renta de 63 años de la India, en solo tres minutos y sin debate, informó el PTI.

El pasaje rápido ocurrió en medio de las protestas de los miembros de la oposición sobre presuntas irregularidades en la revisión de la lista electoral de Bihar.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, reintrodujo el proyecto de ley, por primera vez en febrero y retirado el 8 de agosto, con cambios sustanciales basados en las recomendaciones de un comité selecto parlamentario.

A pesar de las interrupciones de la oposición, el proyecto de ley se aprobó por votación de voz y ahora se dirige al Rajya Sabha y al presidente para su aprobación final.

El proyecto de ley del impuesto sobre la renta (No.2), del 1 de abril de 2026, reemplazará la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961. El proyecto de ley reduce la palabra y los capítulos en casi la mitad y escribe las cláusulas en un lenguaje más simple y fácil de entender. Desechos con los confusos conceptos de evaluación año y año anterior, reemplazándolos con más fáciles de entender ‘año fiscal’.

Según el PTI, Nangia Andersen LLP, socio, Sandeep Jhunjhunwala, dijo que las deducciones con respecto a ciertos dividendos intercorporativos para las empresas que optan por la tasa de impuestos concesional se han reintroducido en línea con las disposiciones de los ingresos existentes Impuesto Ley, 1961.

«Al habilitar los reembolsos para rendimientos tardíos y armonizar las definiciones de micro y pequeña empresa con estatutos aliados, el proyecto de ley refleja un enfoque equilibrado, pragmático y orientado a los contribuyentes», dijo Jhunjhunwala.

Estos son los puntos clave de la factura del impuesto sobre la renta, 2025

– Según el proyecto de ley revisado, las personas podrán reclamar el reembolso de TDS incluso si su devolución de ingresos se presenta más allá de la línea de tiempo legal prevista para la presentación de la declaración original de impuesto sobre la renta, según el PTI.

– El proyecto de ley del impuesto sobre la renta (No.2) establece las remesas « niles ‘TC en el esquema de remesas liberalizadas (LRS) para fines educativos financiadas por cualquier institución financiera.

– Las disposiciones relacionadas con el transporte avanzado y la compensación de las pérdidas se han enmendado adecuadamente y la referencia al propietario beneficioso se ha omitido para alinearse con la Sección 79 de la Ley.

– Con terminología simplificada, el proyecto de ley Reemplaza términos obsoletos como «año de evaluación» y «año anterior» con un «año fiscal» unificado para mayor claridad.

– Permite a los contribuyentes reclamar reembolsos TDS incluso si las declaraciones se presentan después de la fecha límite, siempre que se cumplan las condiciones legales.

– Habilita la emisión de certificados TDS ‘nil’ para calificar contribuyentes.

– Ofrece cero TCS (impuestos recaudados en la fuente) bajo el esquema de remesas liberalizado (LRS) para remesas relacionadas con la educación financiadas por las instituciones financieras.

– restablece las deducciones de dividendos intercorporativos para las empresas que aprovechan las tasas impositivas concesionarias.

– Alinea las definiciones de micro y pequeñas empresas con la Ley MSME.

– Aclara las normas fiscales para fideicomisos caritativos y organizaciones sin fines de lucro, asegurando que las donaciones anónimas no afecten su elegibilidad de exención.

(con entradas PTI)





