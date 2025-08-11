Lok Sabha pasa la factura deportiva; Mandaviya lo llama más reforma más grande







El tan esperado Proyecto de ley de gobierno deportivo nacional fue aprobado en el Lok Sabha durante la sesión del monzón 2025 el lunes. El ministro de Deportes, Mansukh Mandaviya, describió el proyecto de ley como la «reforma más grande en los deportes indios desde la independencia» en medio de la oposición continuó protestando por la revisión de los rollos electorales en Bihar, informó PTI.

El proyecto de ley nacional antidopaje (enmienda) también se aprobó cuando la Cámara Baja se volvió a montar a las 2 pm después de un aplazamiento temprano debido a las protestas.

«Es la reforma más grande en los deportes desde la independencia. Este proyecto de ley garantizará la responsabilidad, garantizará la justicia, el mejor gobierno en las federaciones deportivas», dijo Mandaviya en medio Oposición miembros.

El ministro de deportes también afirmó que una vez aprobado, la ley tendrá un significado masivo en el ecosistema deportivo de la India.

«Es lamentable que un proyecto de ley y una reforma tan importante no tenga la participación de la oposición», agregó.

Los líderes de la oposición no estaban presentes en la Cámara cuando se introdujeron los proyectos de ley para su consideración y aprobación, ya que la mayoría de ellos fueron detenidos mientras marchaban hacia el Comisión electoral Sede contra la revisión intensiva especial de rollos electorales en Bihar y presuntos fudging de datos de votantes, informó PTI.

Sin embargo, después de que dos miembros del Parlamento (parlamentarios) participaron en el debate de consideración, hablando en el apoyo del proyecto de ley, los miembros de la oposición regresaron a la Cámara y comenzaron a criar consignas.

En medio del alboroto, los proyectos de ley fueron aprobados por un voto de voz después del cual el Casa baja fue aplazado hasta las 4 p.m.

Anteriormente, el presidente del Comité Parlamentario de Deportes, Digvijaya Singh, solicitó al orador de Lok Sabha, Om Birla, para remitir el Proyecto de Ley de Gobierno Deportivo Nacional al Panel, informó PTI. Sintió que el proyecto de ley debía ser examinado y discutido antes de que el Parlamento lo asumiera.

Mandaviya dijo que los dos proyectos de ley fueron reformas clave destinadas a construir un «ecosistema deportivo transparente, responsable y de clase mundial» en India, ya que el país tiene como objetivo ofertar por los Juegos Olímpicos 2036.

«Se han realizado esfuerzos desde 1975 y en 1985, tuvimos el primer borrador. Pero los deportes también se politizaron para las ganancias personales. Algunos ministros hicieron esfuerzos para traer este proyecto de ley, pero no pudieron avanzar. En 2011, tuvimos un código deportivo nacional. Otro esfuerzo se hizo para convertirlo en un proyecto de ley. Llegó al gabinete, hubo una discusión también, pero el proyecto de ley fue el proyecto de ley. Viaje de Bill.

«El proyecto de ley de gobernanza del proyecto de ley deportivo nacional es una fuerza de cambio … a pesar de ser un país tan grande, nuestro desempeño en el Juegos Olímpicos Y en el escenario internacional no ha sido satisfactorio y este proyecto de ley tiene como objetivo construir la capacidad deportiva de la India «, agregó.

El proyecto de ley tiene disposiciones para una Junta Nacional de Deportes (NSB) para crear un estricto sistema de responsabilidad. Todas las Federaciones Nacionales de Deportes (NSF) tendrán que lograr el reconocimiento de NSB por el acceso a la financiación del gobierno central.

Además, la ley tendrá el mandato de eliminar un organismo nacional que no celebra elecciones para su comité ejecutivo o ha cometido «irregularidades brutas en los procedimientos electorales».

No publicar cuentas auditadas anuales o «fondos públicos mal utilizados, mal aplicados o malversados» también sería responsable de la acción del NSB, pero se requeriría consultar al organismo global en cuestión antes de hacer su movimiento.

Otra característica es la propuesta de un tribunal deportivo nacional, que tendrá los poderes de un tribunal civil y decidirá disputas que van desde la selección hasta las elecciones que involucran federaciones y atletas. Una vez instituido, la decisión del Tribunal solo puede ser desafiada en el Tribunal Supremo.

El proyecto de ley también hace algunas concesiones sobre la cuestión del límite de edad para los administradores al permitir que aquellos en el grupo de 70 a 75 disputaran elecciones si los estatutos de los organismos internacionales se referían y los estatutos lo permiten. Es una desviación del Código Nacional de Deportes que limitó el límite de edad en 70.

«… Como parte de las actividades preparatorias para la licitación de los Juegos Olímpicos de Verano 2036, es imperativo que el panorama de la gobernanza deportiva se someta a una transformación positiva para traer mejores resultados, excelencia deportiva y ayudas en un rendimiento mejorado en las principales competiciones internacionales», decía la declaración de objetivos del proyecto de ley.

Todos los organismos deportivos nacionales reconocidos también estarían bajo el ámbito de la Ley de Derecho a la Información (RTI), algo que el BCCI se ha opuesto con vehemencia, ya que no depende de la financiación del gobierno.

Sin embargo, la Junta de Cricket tiene algo de margen en ese frente con el gobierno que modifica el proyecto de ley para garantizar que RTI sea aplicable solo en organismos que dependen de la financiación o el apoyo del gobierno.

El Proyecto de Ley de 2025 antidopaje (enmienda) que busca incorporar los cambios solicitados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que se opuso a la «interferencia del gobierno» en el funcionamiento de la agencia antidopaje (NADA) del país.

La ley se aprobó originalmente en 2022, pero su implementación tuvo que suspenderse debido a las objeciones planteadas por la AMA.

El organismo mundial se opuso a la institución de una Junta Nacional para el antidopaje en los deportes, que estaba facultado para hacer recomendaciones al gobierno sobre las regulaciones antidopaje.

La Junta, que constituía un presidente y dos miembros designados por el gobierno central, también estaba autorizada a supervisar la Agencia Nacional Antidopaje (NADA) e incluso emitir instrucciones.

Wada rechazó esta disposición como interferencia del gobierno en un organismo autónomo. En el proyecto de ley enmendado, la junta ha sido retenida pero sin los poderes para supervisar NADA o el papel de asesoramiento que fue asignado previamente. El proyecto de ley enmendado afirma la «independencia operativa» de NADA.

(Con entradas PTI)





