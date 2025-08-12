Lok Sabha pasa facturas de impuestos clave a pesar de las protestas de la oposición







Lok Sabha El lunes, aprobó dos leyes relacionadas con los impuestos (leyes de impuestos de la renta (no 2) y leyes fiscales (enmienda)-En medio de DIN.

El proyecto de ley de impuesto sobre la renta (No.2), 2025 busca consolidar y enmendar la ley relacionada con la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961, mientras que el proyecto de ley de leyes fiscales (enmienda), 2025 modificará la Ley de impuestos sobre la renta, 1961, así como la Ley de Finanzas, 2025.

Estos proyectos de ley, presentados por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, fueron aprobados sin ningún debate en medio de la protesta vociferante por el miembro de la oposición sobre la revisión de las listas electorales en Bihar. Después de la aprobación de estos proyectos de ley por voto de voz, el Lok Sabha fue aplazado por el día.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente