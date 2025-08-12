Lok Sabha pasa el proyecto de ley de puertos indios, 2025 en medio de un alboroto sin precedentes por oposición







El Lok Sabha El martes, aprobó el Proyecto de Ley de Puertos Indios, 2025 por votación de voz, reemplazando la Ley de Puertos Indios de la era colonial de 1908, incluso cuando los esloganering y las protestas sostenidas de los bancos de oposición ahogaron gran parte del debate.

El proyecto de ley, trasladado por el Ministro de Puertos de la Unión, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal, busca consolidar y modernizar el marco legal que rige los puertos de la India, con énfasis en el federalismo cooperativo y el desarrollo marítimo estratégico.

La casa se volvió a montar a las 3 pm con Jagdambika Pal en la silla, quien invitó a Sonowal a mover el proyecto de ley para su consideración. El Ministro describió los objetivos del proyecto de ley, afirmando que facilitaría la facilidad de hacer negocios, garantizaría una utilización óptima de la costa de la India y potenciar las juntas marítimas estatales para la gestión efectiva de los puertos no mayores.

También destacó las disposiciones del proyecto de ley para gestionar la contaminación, la respuesta a desastres, la seguridad portuaria, la navegación y el gobierno de datos, al tiempo que alinean las regulaciones nacionales con las obligaciones internacionales de la India.

Una característica clave de la legislación es el establecimiento legal del Consejo de Desarrollo de los Estados Marítimos (MSDC), que ha existido desde 1997 a través de la notificación ejecutiva.

El proyecto de ley amplía el mandato de MSDC de incluir puertos principales bajo control central, lo que permite un marco consultivo y colaborativo entre el Centro y estados costeros. El ministro Sonowal dijo que el consejo asesorará sobre la planificación a largo plazo, emitiría pautas de no vinculación y fomentar el crecimiento estructurado en todo el sector portuario.

A pesar del discurso del ministro, los procedimientos fueron interrumpidos repetidamente por miembros de la oposición que asaltaron el pozo de la casa, gritando consignas como «Queremos justicia».

El presidente hizo múltiples llamamientos por orden, asegurando a los miembros que todos tendrían la oportunidad de hablar, pero su voz se ahogó en gran medida en el DIN.

Participando en el debate, BJP MP Dilip Saikia (Darrang-Udalgudi, Assam) describió los puertos como «motores de empleo» e instó a los miembros de la oposición a participar de manera constructiva.

Señaló que la capacidad portuaria había aumentado en un 87 por ciento en la última década bajo el Modi gobiernoY dijo que el proyecto de ley abriría nuevas puertas de entrada al sudeste asiático, mejorando la conectividad y el comercio regionales.

El diputado de TDP Sribharat Muthukumilli (Visakhapatnam, Andhra Pradesh) también habló en apoyo del proyecto de ley, enfatizando su potencial para fortalecer la infraestructura costera y potenciar las autoridades portuarias a nivel estatal.

Darshan Singh Choudhary de BJP (Hoshangabad, Madhya Pradesh) se hizo eco de sentimientos similares, calificando la legislación una intervención oportuna para la reforma marítima. El proyecto de ley incluye disposiciones de mecanismos adjudicatorios para resolver disputas relacionadas con el puerto y exigir medidas de conservación para proteger los ecosistemas de puertos.

También aborda la preparación para emergencias, los protocolos de seguridad y el cumplimiento de los instrumentos marítimos internacionales.

Al aprobar el proyecto de ley, el gobierno señaló su intención de recalibrar las relaciones centrales en estado en el gobierno portuario, especialmente a la luz de las ecuaciones políticas cambiantes después del 2024 Lok Sabha elecciones.

El marco consultivo integrado en la legislación se considera una respuesta a las compulsiones de la coalición y la necesidad de acomodar aspiraciones regionales, dijo el ministro e instó a la Cámara a aprobar el proyecto de ley.

Después de la aprobación del proyecto de ley por votación de voz, el Presidente aplazó la Cámara hasta las 4:30 p.m.

