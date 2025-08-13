Lok Sabha establece un proceso de movimiento para acusar al juez Yashwant Varma







El presidente de Lok Sabha, Om Birla, constituyó el martes un comité de tres miembros para investigar los cargos contra la justicia Yashwant Varma Después de admitir un aviso de múltiples partes para su remoción, estableciendo el proceso de juicio político del juez del Tribunal Superior de Allahabad.

El comité de investigación comprende Tribunal Supremo Juez Justice Aravind Kumar, el Presidente del Tribunal Superior de Madras, Manindra Mohan Shrivastava, y el abogado del Tribunal Superior de Karnataka de Karnataka, BV Acharya. «El Comité presentará su informe lo antes posible. La propuesta (para la eliminación del juez Varma) permanecerá pendiente hasta la recepción del informe del Comité de Investigación», dijo Birla.

Birla dijo que había recibido una propuesta de 146 Lok Sabha Miembros, incluido Ravi Shankar Prasad y el líder de la oposición Rahul Gandhi, que buscan la eliminación del juez Varma el 21 de julio. El juez Varma fue repatriado de la Delhi HC al Allahabad HC después de que se encontraron focos de notas de divisas quemadas en su residencia oficial aquí el 14 de marzo.

Después de referirse a las leyes y juicios relevantes del SC, el Delhi HC Presidente del Tribunal Supremo Encontró que los cargos contra el juez Varma eran de naturaleza seria y lo siguieron con el «procedimiento interno». El presidente de Lok Sabha dijo que aceptó la propuesta y constituyó un comité de tres miembros para la eliminación del juez Varma de su cargo de acuerdo con la Sección 3 (2) de la Ley de Jueces (Investigación) de 1968.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente