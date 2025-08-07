Lok Sabha aplazó mientras la oposición protesta por Sir en Bihar intensifica







Lok Sabha fue aplazada el jueves hasta las 12 del mediodía debido a las ruidosas protestas de los partidos de oposición que exigieron una discusión sobre la revisión de la lista de votantes en Bihar y otros temas.

Cuando la Cámara se reunió a las 11 de la mañana, los parlamentarios de la oposición, incluidos los del Congreso, estaban de pie, levantando consignas y mostrando pancartas con su demanda de discusión sobre revisión intensiva especial (SIR).

Inicialmente, el orador Om Birla intentó continuar el negocio de la casa: `Hora de preguntas ‘permitiendo que los miembros hicieran preguntas relacionadas con la misión de la ciudad inteligente.

Después de unos 10 minutos de procedimientos, el presidente Om Birla dijo que quiere que la casa funcione correctamente, pero los miembros de la oposición continuaron con sus protestas.

«Has estado interrumpiendo sistemáticamente los procedimientos de la Cámara al burlar todas las reglas y regulaciones democráticas. La gente del país, que te ha elegido, te están observando», dijo.

Birla dijo que si los miembros notifican las reglas siguientes, estaba listo para considerar sus súplicas. «Este no es el camino. Simplemente no quieres que la casa funcione», dijo y aplazó los procedimientos hasta las 12 del mediodía.

La oposición ha estado exigiendo una discusión sobre el ejercicio SIR iniciado por la Comisión Electoral en Bihar antes de las elecciones de la Asamblea allí.

Salvo las discusiones sobre la Operación Sindoor en ambas casas, el Parlamento ha visto pocos negocios desde que comenzó la sesión del monzón el 21 de julio debido a los repetidos aplazamientos inicialmente debido a la demanda de la oposición de discusión sobre la Operación Sindoor y luego exigió una discusión sobre Sir.





Fuente