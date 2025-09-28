¡Loh Kok Tum Band lo hace mal! Ello y otros cambian de posición, traen canciones de rock icónicas

Yakarta, Viva – Supergrupo Loh Kok Tum Band Volver para hacer un avance sensacional. La banda, habitada por los principales músicos indonesios, hipnotizó con éxito a la audiencia con sus espectaculares actuaciones en el Super Club de Yakarta.

La banda reforzada por Él Tahitoe, Yuke Sampurna (Dewa 19), Eno gitara (NTRL), el artículo Stevie (Andra & the Backbone), Magi Trisnandi (/RIF) y Reno Fahreza (Nevach) demuestran su calidad. Presentan una lista de canciones que contiene 11 canciones seleccionadas, que van desde repertorios de rock indonesios hasta éxitos internacionales. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

Por qué Tum Band logró calentar la atmósfera con una fila de canciones icónicas que trajeron. La audiencia se unió a cantar cuando la banda tocó canciones populares como Radja (/RIF), I Love You and Him (The Rock), Sorry (Neutral), Still There (ello), To Perfect (Andra y The Backbone).

No solo las canciones nacionales, este supergrupo también ofrece un matiz diferente a través del trabajo de las bandas internacionales. Realizaron canciones de los arándanos, Pearl Jam, hasta 311. Arreglos de energía fresca y completa que Tum Band sirvió hizo que su apariencia se sintiera única y especial.

El pico de la sorpresa esa noche ocurrió cuando casi todo el personal intercambiaron posiciones en el escenario. Esta acción de repente se rompió la risa y los vítores de la audiencia. Ello, que generalmente tiene la guitarra, ha cambiado el papel varias veces para convertirse en vocalista, baterista, a Bassis. La flexibilidad de Ello merece el pulgar hacia arriba.

Otro personal no es menos valiente. Reno Fahreza, quien inicialmente tocó un teclado, de repente apareció como guitarrista y vocalista. Mientras tanto, Yuke Sampurna había dejado la posición de bajo que dominó para presentarse como vocalista. Muestran que los verdaderos músicos pueden dominar varios instrumentos.

El momento más especial y esperado se presentó a la audiencia cuando Ello se hizo cargo de Bass y Yuke apareció como vocalista. Esta combinación única que mostraron al traer las canciones de odio de amor de Naif. Esta interacción única instantáneamente hizo que la audiencia animara y cantara juntos. El ambiente se siente muy íntimo y animado.

En medio de todos los experimentos de la etapa loca, solo un personal permaneció leal a su posición esa noche, a saber, eno gitara. Este baterista NTRL supera constantemente el tambor y mantiene el surco detrás de todos los actos de cambiar el papel, convirtiéndose en un ancla de ritmo muy sólido.

Con un escenario lleno de energía, el acuerdo siempre es nuevo, y un cambio sorpresa de roles entre el personal, cómo es que TUM Band se demuestra no es solo un supergrupo que se basa en grandes nombres. Son un espectáculo lleno de creatividad, musicalidad y difíciles de adivinar, siempre exitosos en entretener a la audiencia.