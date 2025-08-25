¡Logro múltiple! Indonesia se convierte con éxito en el anfitrión y la operación de la Copa Asiática Woodball 2025

VIVA – Indonesia está en el centro de atención en el 13 ° evento de la Copa Asiática Bola de madera Campeonato 2025 y 7º AICE Indonesia Abierto 2025. Dos torneos prestigiosos que tuvieron lugar en JSI Resort, Bogor, fueron exitosos, animados e inundados de las delegaciones internacionales.

No solo tiene éxito para ser un anfitrión amigable y profesional, Indonesia también parece poderosa en el campo. AtletaAatlet rojo y blanco eliminó el título general del campeonato en dos eventos a la vez.

El jefe del comité organizador, Fendi Jonathan, dijo que estaba orgulloso porque muchos agradecimientos provenían de participantes extranjeros. Según él, esta es una prueba de que Indonesia puede presentar altos estándares en la organización de deportes internacionales.

“Estamos muy agradecidos por muchos delegados extranjeros que elogian, no solo por el mantenimiento que valoran, sino también por el anfitrión y la aparición del atleta-Atletas indonesios brillante. Esto confirma que en Indonesia Woodball ha crecido bien «, dijo Fendi, quien también es el Secretario General de la Asociación de Madera de Madera de Indonesia (IWBA).

Además, Fendi evaluó que la atmósfera desde el principio hasta el final del campeonato realmente dejó una profunda impresión para los participantes.

«Realmente disfrutan, comenzando desde las desafiantes condiciones de campo hasta la emoción de la ceremonia de apertura y cierre que creen que rara vez se encuentran en otros torneos. Incluso aprecian cada detalle del evento que hacemos», continuó.

Un elogio similar también provino del Presidente de la Federación Internacional de Boodball (IWBF), Sean Chi-Hsiang Weng. Consideró a Indonesia para demostrar su valía como un anfitrión de clase mundial.

«Indonesia ha mostrado una capacidad extraordinaria como anfitrión. Una organización animada, un campo desafiante y una atmósfera cálida hace que la Copa Asiática 2025 en Bogor sea una de las mejores que he visto», dijo Sean.

No solo exitoso como organizador, los logros de Indonesia fueron indiscutibles. En la Copa Asiática 2025, el equipo rojo y blanco salió como el campeón general con 12 oro, 10 plata y 7 bronce.

Por otro lado, el dominio de Indonesia en el 7th Aice Open 2025 también es extraordinario. Los atletas de Homeland compraron con éxito toda la medalla de oro del número seguido, incluso en algunas categorías capaces de hacer un barrido limpio tomando oro, plata y bronce.

El presidente de IWBA, Aang Sunadji, calificó este éxito como evidencia clara del desarrollo del poder de madera en Indonesia.

«Indonesia logró convertirse en el campeón general en la Copa Asiática y el Abierto de Indonesia. Curiosamente, no solo el equipo nacional, sino también los atletas de la provincia que pudieron mostrar sus dientes. Esto muestra una calidad equitativa y una competencia cada vez más feroz en el país. En el futuro, ni siquiera necesitamos ir a buscar socios en el extranjero en el extranjero», dijo Aang.

Para terminar, la bandera anfitriona fue entregada oficialmente a Taipei chino que celebrará la próxima edición en 2027. Aang enfatizó que Indonesia está lista para compartir experiencia con otros países en términos de organizar eventos deportivos.

«Estoy muy feliz de ver a Taipei chino elegido. En esencia, el tamaño del éxito de una competencia es cómo el partido funciona sin problemas.