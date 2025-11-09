¡Logró mejorar el bienestar de la gente!

VIVA – Junta Ejecutiva Estudiantil (BEM) Universidad Sunan Drajat (Unsuda) Lamongan apoya la propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales de la República de Indonesia al Consejo de Títulos para nombrar al segundo Presidente de la República de Indonesia, Suharto y el cuarto presidente de la República de Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) como héroe nacional.

El presidente de Unsuda Students, Firdaus, destacó que la nación indonesia necesita aprender de la historia, tanto de las fortalezas como de las debilidades de sus líderes, para construir un futuro más sabio y civilizado.

«Los mejores líderes también tienen defectos, y una gran nación es una nación que respeta a sus predecesores», dijo Firdaus en su declaración oficial, citada el domingo 9 de noviembre de 2025.

Discurso de dimisión del presidente Suharto en 1998

Según él, Suharto fue una figura que tuvo un papel importante en la construcción de las bases de la Indonesia moderna. Además de ser conocido como un líder firme y visionario, Suharto también hizo una importante contribución al mantenimiento de la soberanía, la estabilidad política y el progreso económico de la nación.

«Pak Soeharto es un héroe nacional que ha hecho una contribución extraordinaria a Indonesia. Logró aumentar la producción agrícola, hacer avanzar la industria y mejorar el bienestar de la gente a través de diversas políticas estratégicas», añadió.

BEM Unsuda también destacó la contribución de Suharto al mundo de la educación y los internados islámicos. Uno de ellos es su apoyo a la construcción del internado islámico Sunan Drajat, que forma parte de un importante esfuerzo para desarrollar la educación islámica en Indonesia.

Además, BEM Unsuda considera que la designación de Suharto y Gus Dur como héroes nacionales es un paso importante para mantener el espíritu de unidad nacional. Estas dos figuras, aunque provienen de orígenes diferentes, han contribuido en gran medida al viaje de la nación indonesia.

«Al emular su entusiasmo y servicio, se espera que la generación más joven pueda continuar la lucha por construir una nación justa, próspera y civilizada», concluyó Firdaus.