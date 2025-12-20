¡Logro glorioso! Indonesian Aquatics aporta 16 medallas en los SEA Games de 2025

Bangkok, LARGA VIDA – Contingente Acuáticos de Indonesia registró orgullosos logros en el evento Juegos del MAR 2025 Tailandia. De una serie de pruebas disputadas, la rama de deportes acuáticos aportó con éxito un total de 16 medallas para los rojiblancos, de las cuales 3 de oro, 4 de plata y 9 de bronce.

El mayor aporte proviene de las sucursales. nadarquien apareció consistentemente durante toda la competencia. Los nadadores indonesios lograron recolectar 11 medallas, con detalles de 3 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Estos resultados confirman que la natación sigue siendo la columna vertebral de los logros acuáticos de Indonesia a nivel del Sudeste Asiático.

Mientras tanto, natación artística también hace una contribución positiva. A pesar de enfrentar una dura competencia por parte de los países líderes, Indonesia pudo llevarse a casa dos medallas de bronce, lo que marcó un progreso significativo en este número.

El equipo masculino de waterpolo de Indonesia ganó una medalla de plata en los SEA Games 2025

De la sucursal polo aireIndonesia ganó dos medallas. El equipo de waterpolo masculino tuvo un desempeño sólido hasta el partido final y tuvo que conformarse con una medalla de plata, mientras que el equipo de waterpolo femenino aportó una medalla de bronce después de mostrar un juego competitivo durante todo el torneo.

Los logros acuáticos de Indonesia se completan cada vez más a través de sucursales buceoquien logró donar una medalla de bronce. Este logro muestra el creciente desempeño de los atletas de buceo indonesios en medio del dominio de los poderosos países de la región.

En total, ganar 16 medallas en la rama de deportes acuáticos es una prueba del arduo trabajo de los atletas, entrenadores y federaciones en la preparación para los SEA Games de 2025. Se espera que estos resultados sean un capital importante para que Indonesia continúe mejorando sus logros acuáticos a nivel internacional en el futuro.