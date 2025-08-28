Logro extraordinario, nueva Phe Onwj nueva producción 2.635 barriles de petróleo

VIVA – Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (Phe Onwj) Informe un éxito extraordinario, después de la operación de perforación de pozos LLE-5 en Five Field, ubicada en el área en alta mar de Karawang Regency, puede producir hasta 2,635 barriles por día (BOPD) en la primera prueba de producción, viernes (22/22/2025).

El gerente general de Phe Onwj, Muzwir Wiratama, dijo que el objetivo principal de la perforación es la capa de roca LL-30 que consiste en areniscas de la formación principal y es el desarrollo aceite en el área sur del campo Five.

Este desarrollo es un seguimiento de un estudio de procesamiento de datos sísmicos con la técnica de migración de profundidad previa a la pila (PSDM). Los resultados muestran que se ha demostrado que esta capa contiene cantidades significativas de petróleo. Este éxito abre un gran potencial para un mayor desarrollo en la región sur del campo cinco.

La perforación del pozo LLE-5S es el resultado de una redimentación (sidrack) del pozo antiguo (LLE-5) que ha sido inactivo desde 2012 con la técnica de perforación de dirección para alcanzar una capa de roca subterránea potencial que todavía es potencial para producir aceite, a pesar de que la ubicación está en áreas que no han sido ampliamente explotadas antes. La perforación se hace curva como la letra «J», que permite lograr un depósito subterráneo que está lejos del punto de partida de la perforación.

Phe Onwj también registró otro éxito en esta prueba de producción. Uno de ellos, el proceso de perforación que lleva 37 días, es mucho más corto que el objetivo de 46.2 días. Además, el proyecto se ejecutó con éxito más rápido que el plan inicial en 2026.

WIRA, el apodo de Muzwir Wiratama dijo que Phe Onwj continuará monitoreando la producción de este pozo y llevar a cabo la optimización técnica, como ajustar la cantidad de gas ingresada en un pozo (elevación de gas) y el tamaño de la válvula de control de flujo (estrangulador). El objetivo es que la producción de petróleo continúe aumentando estable, óptimo y eficientemente.

WIRA también enfatizó el compromiso de Phe Onwj de continuar aumentando la producción mientras mantiene la seguridad, la seguridad, la velocidad y la calidad de la operación.

«Dios desee, la producción de petróleo desde el campo ONWJ continuará creciendo», dijo optimista.

Con el éxito de la perforación de pozos LLE-5, Phe Onwj no solo logró aumentar el potencial de reservas del campo Five, sino que también confirmó el éxito de la compañía en la búsqueda de objetivos de producción más altos, con técnicas innovadoras y ejecuciones más rápidas.

«Este éxito muestra un paso adelante en los esfuerzos de ONWJ para apoyar el aumento de la producción nacional de petróleo. Alhamdulillah, logramos alcanzar los objetivos de producción. Este logro es el fruto de los resultados de la colaboración y el trabajo en equipo que es sólido internamente, el apoyo de nuestros socios y, por supuesto, el apoyo de los líderes y las funciones relacionadas en SKK Migas», dijo.

En otra ocasión, el vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, dijo que el compromiso de Pertamina de apoyar al objetivo nacional de producción de petróleo y gas se llevó a cabo a través de los esfuerzos para aumentar la producción.

«Pertamina está tratando de fomentar el logro de la seguridad energética nacional de acuerdo con la visión del gobierno, aumentando la producción de petróleo y gas. Esto lo hace Pertamina a través de la suposición ascendente, invirtiendo en el uso de tecnología e innovación», dijo Fadjar.

información general

Pt Pertamina Hulu Energi (PHE) es una subsidiaria de Pt Pertamina (Persero) que actúa como una subsolda aguas arriba en Pertamina. El papel de la suministro aguas arriba llevado a cabo por PHE es como el gerente de los campos de petróleo y gas aguas arriba operados por Pertamina tanto en el hogar como en el extranjero.

El Regional Javanés recibe autoridad por PHE para coordinar el petróleo aguas arriba y los campos naturales en la parte occidental de Java, que incluye Phe Onwj, Phees, Pertamina EP en West Java y Pertamina East Natuna. El área de trabajo regional de Java cubre la provincia de Dki Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, West Java.

El Java Regional continúa aumentando las tasas de producción de petróleo y gas establecidas en el plan de trabajo, al aplicar siempre un buen gobierno corporativo (GCG) y los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente (HSSE) en cada línea. El Javanese Regional se mantiene firmemente comprometido a mantener perspectivas comerciales sostenibles al priorizar el equilibrio ambiental y la sostenibilidad y contribuir a la realización de la independencia de la comunidad.