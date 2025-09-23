Logro de Ballon d’Or 2025, la figura de la esposa del hijab ousmane Dembele que es misterioso en el centro de atención

París, en vivo – éxito Ousmane Dembele ganó el título Ballón D o 2025 en Théâtre du Châtelet, París, lunes (9/22), hora local nocturna, se convirtió en el momento pico de la carrera del atacante. Sin embargo, el centro de atención público no solo está en el trofeo de oro que ahora está en su mano, sino también para su misteriosa esposa, Rima edboucheque ha sido un fiel seguidor detrás de escena.

Dembélé Historia tallada

Paris Striker de ala de Saint-Germain (PSG) Cerró la temporada 2024/2025 con logros brillantes. Trajo a Les Parisiens para eliminar el título doméstico (Ligue 1, Coupe de France y Trophée des Champions) y presentar el primer trofeo de la Liga de Campeones en la historia del club después de conquistar el Inter de Milán en la final.

Individualmente, Dembélé registró 53 apariciones con un puntaje de 35 goles y 16 Assis de 3,488 minutos de juego. Este logro extraordinario lo hizo superior a los competidores más cercanos como Lamine Yamal (Barcelona) y su compañero de equipo en PSG, Vitinha.

¿Quién es Rima Edbouche?

Detrás de la gloria de Dembélé, hay figuras que rara vez aparecen en público: Rima Edbouche. Ella es una mujer de ascendencia marroquí que se casó con Dembélé hace unos años.

Ousmane Dembele y su esposa Rima Edbouche Foto : instagram.com/_o.dembele7/

Se sabe que Rima mantiene con fuerza la privacidad familiar. Aunque a menudo presente en la celebración de trofeos con PSG o acompañando a su esposo en momentos importantes, a menudo parece simple con hijab y rara vez muestra su rostro en su totalidad en las redes sociales.

Esto en realidad se suma a su misterioso aura y hace que el público sea curioso. Algunos medios de comunicación franceses incluso lo llaman «una figura tranquila que mantiene el espacio privado de Dembélé».

Mensaje una palabra: «orgulloso»

Después del anuncio de Ballon d’Or 2025, Rima solo escribió una palabra en las redes sociales: «orgulloso».

Un mensaje simple pero significativo es viral y se considera un símbolo de apoyo y en el orgullo profundo del logro de su esposo.

El propio Dembélé en su discurso en el Ballon d’Or Stage derramó lágrimas cuando llamó a su familia como fuente de fuerza en tiempos difíciles debido a lesiones.

Colección Dembélé: Inicio como fuerza

En una entrevista con el periódico Le Parisien-Aujourd’hui en Francia, Dembélé reveló su lado personal que rara vez era conocido por el público.

«En mi vida, siempre he sido discreto y tranquilo. Soy un cuerpo local y la casa es mi capullo. Cuando estoy en casa, es difícil salir, incluso comer una pieza».

– Ousmane Dembélé

Traducción:

«En mi vida, siempre he sido una persona tranquila y tranquila. Soy una persona basada en el hogar, y el hogar es mi capullo. Cuando estaba en casa con calma, era muy difícil hacerme salir, incluso para ir a comer».

La declaración confirmó aún más lo importante que era la familia, especialmente su esposa, como fuente de calma y estabilidad detrás del brillo de su carrera.

Enfrentar el centro de atención y las críticas

Aunque rara vez apareció, Rima también ha estado en el centro de atención e incluso recibió comentarios negativos en las redes sociales, especialmente relacionadas con la elección de Hijab y su estilo de vida cerrado. Pero esta pareja sigue siendo firme en el mantenimiento de los límites entre espacios privados y públicos.

Reflexión: detrás del trofeo hay una familia

La victoria de Dembélé en Ballon d’Or 2025 no es solo el fruto del trabajo duro en el campo, sino también el apoyo emocional de su círculo más cercano. Rima Edbouche puede ser misteriosa para el público, pero para Dembélé, él es el pilar de la calma, un lugar para irse a casa y la fuente de fuerza detrás del pico del mundo del fútbol.