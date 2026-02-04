Logotipo de NU editado para que parezca un símbolo judío; la policía interviene

Yakarta, VIVA – El mundo de las redes sociales ha vuelto a verse sacudido por la polémica. Esta vez, una carga que muestra ediciones del logotipo. Nahdlatul Ulama (NO) parecido a un símbolo judío provocó la indignación pública, lo que llevó a un informe policial a policía metropolitana Jaya.

La controvertida carga provino de la cuenta de redes sociales de X con el nombre de usuario @denismalhotra. En la publicación que se volvió viral, el logotipo de NU parecía haber sido cambiado a azul e incluía las palabras ‘Nahdlatul Utzma-Yehudit Netanyahu United’, lo que se consideró ofensivo para la organización religiosa más grande de Indonesia.

La acción de editar el símbolo NU finalmente fue informada oficialmente a Policía Metro Jaya. La policía de Metro Jaya también confirmó la existencia de este informe. Sin embargo, hasta el momento, los investigadores siguen investigando la identidad del denunciado.

«Es cierto que se informó el 3 de febrero de 2026 alrededor de las 20 horas», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, cuando fue confirmado el jueves 5 de febrero de 2026.

El periodista evaluó que la carga contenía elementos de discurso de odio y tenía el potencial de dividir, arrastrando así la cuenta al ámbito de la ley.

Con base en el informe policial que circula en las redes sociales, el reportero acusó al demandado del artículo 28, párrafo 2, junto con el artículo 45, párrafo 2, de la Ley ITE y/o del artículo 243 del Código Penal. En su informe, el periodista enfatizó que el logotipo de NU había sido editado y equiparado con símbolos judíos.

Este caso se suma a la larga lista de polémicas sobre contenido sensible de carácter religioso en las redes sociales. La policía garantiza que investigará la denuncia de forma profesional de conformidad con las disposiciones legales aplicables.