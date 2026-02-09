Logan Paul defiende a Bad Bunny en el Super Bowl después de la protesta de Jake Paul

logan pablo se opuso públicamente a su hermano, jake pabloen Supertazón el domingo después de que Jake alentara a sus seguidores en X a apagan sus televisores durante el espectáculo de medio tiempo en protesta por mal conejito siendo el intérprete. Logan, un influencer de las redes sociales convertido en estrella de la WWE, defendió a Bad Bunny en X poco después.

«Amo a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y estoy feliz de que hayan tenido la oportunidad de mostrar el talento que proviene de la isla».

Poco antes de que comenzara el Super Bowl, el influencer convertido en boxeador profesional Jake Paul les dijo a sus seguidores que «apagar intencionalmente el espectáculo de entretiempo» «mostraría a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (lo que equivale a audiencia para ellos)».

«Tú eres su beneficio. Date cuenta de que tienes poder. Apaga este medio tiempo», continuó Jake. «Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso».

Jake Paul vive en Puerto Rico. En medio de una reacción violenta a su declaración original, el boxeador aclaró más tarde en X que no estaba llamando a Bad Bunny un “ciudadano falso” por sus raíces puertorriqueñas sino por su decisión de condenar a ICE.

“Para aclarar: no estaba llamando a nadie ‘ciudadano falso’ porque sea de Puerto Rico”, escribió Jake. «Vivo en Puerto Rico y amo a Puerto Rico. He usado mi plataforma para apoyar a Puerto Rico una y otra vez y siempre lo haré. Pero si estás criticando públicamente a ICE que está haciendo su trabajo y odiando abiertamente a Estados Unidos, voy a hablar sobre ello. Punto… Si te beneficias de un país y la plataforma que te brinda, pero al mismo tiempo le faltas el respeto públicamente, eso es lo que quiero decir con ser un ciudadano falso. Y estoy de acuerdo en que el amor es más poderoso que el odio. Amo a Estados Unidos».

mal conejito habló en contra de ICE durante los Grammy, donde ganó álbum del año. Durante uno de sus dos discursos de aceptación durante la transmisión (también ganó el premio al mejor álbum de música urbana), Bad Bunny declaró: «¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses… el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor».

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny es su única aparición en un concierto en Estados Unidos programado para este año, ya que su gira mundial Debí Tirar Más Fotos no se detiene en Estados Unidos. Bad Bunny dijo anteriormente revista de identificación que su miedo a las redadas de ICE fue parte de la razón por la que se saltó la gira en los Estados Unidos, diciendo que «el maldito ICE podría estar afuera». [my concert]. Y es algo de lo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.